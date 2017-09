OBRAZEM: Vesec se proměnil v bojiště Dunkerque

Liberec – Jak to zhruba vypadalo, když Češi bojovali v roce 1944 u Dunkerque? Na to se přišly v sobotu podívat do areálu ve Vesci stovky diváků.

dnes 15:00 SDÍLEJ:

Ukázka z bitvy z II. světové války byla vzpomínkou na 73. výročí dosud málo známé historické události obléhání severofrancouzské pevnosti Dunkerque, do které se úspěšně zapojila i Československá samostatná obrněná brigáda ve Velké Británii.„Chceme lidem připomenout významná dějinná fakta, která pořád ještě trochu patří mezi bílá místa naší historie a přidat k tomu skutečný prožitek,“ uvedl za pořadatele František Gábor z liberecké pobočky Československé obce legionářské. ČTĚTE TAKÉ: HÁDANKA: Co je na fotografii? Do ukázky s řadou pyrotechnických efektů se zapojilo přes 150 nadšenců z vojenských klubů z širokého okolí. Hvězdou dne pak byl přímý účastník těchto bojů, 95letý válečný veterán Alexander Burger. Kromě bitvy patřil Vesec po celý den i ukázkám Aktivních záloh ČR, hasičů i vězeňské služby.

Autor: Redakce