Ve Vratislavicích se bojí nového sídliště

Vratislavice nad Nisou – Vznikne ve Vratislavicích mezi rodinnými domky sídliště? Místní se obávají, že ano. Louka u Sladovnické ulice je připravena k prodeji a podle územní studie je možné zde kromě rodinných a řadových domů postavit i dva třípatrové viladomy.

Louka u Sladovnické ve Vratislavicích, kde vyrostou rodinné a řadové domy a viladomy.Foto: Deník / Volná Garbová Gabriela

Svůj nesouhlas s projektem už vyjádřilo podpisem 500 obyvatel. A nejen zdejších. „Výstavba ve Sladovnické by totiž mohla odstartovat i další projekt Rezidence Na Lukách, což by dohromady znamenalo výstavbu asi 440 bytových jednotek,“ vysvětlil Jiří Jakoubek ze spolku Nová Ruda. Podle něj by to díky novým bytům mohlo znamenat nárůst počtu obyvatel Vratislavic až o 15 procent, a to by s sebou přineslo problémy s dopravou nebo kapacitou škol a školek,s níž městský obvod bojuje už teď. „Vznikne přehuštěný prostor, kde bude na malé ploše, která je charakteristická pouze rodinnou zástavbou, žít velká komunita lidí,“ upozornil Jakoubek.

VELKÁ POPTÁVKA

Podle starosty městského obvodu Lukáše Pohanky by se ale ani po výstavbě ve Sladovnické neměla kvalita života snížit. „Obrátili jsme se kvůli tomu na odborníky,“ uvedl starosta, který zároveň upozornil na obrovskou poptávku po bydlení ve Vratislavicích. „Prakticky každý týden chodí na úřad několik dotazů na možnost bydlení ve Vratislavicích. Rostoucí počet obyvatel našeho městského obvodu je dlouhodobý trend,“ vysvětlil starosta. Jak ale oponuje Jakoubek, lidé Vratislavice vyhledávají právě pro jejich „neměstský“ charakter. „Ne proto, že by chtěli bydlet na sídlišti,“ dodal.

TŘI PATRA MÍSTO DVOU

O tom, že bude louka u Sldovnické ulice zastavěná, se hovoří už řadu let. Původní projekt počítal s tím, že se zde postaví 26 rodinných domů. Pak ale plochu koupila společnost Immobilien, která tu chtěla vystavět několikapatrové paneláky. „Tomu se díky občanské iniciativě podařilo zabránit. Už dříve jsme se ale dohodli s obcí na změně územního plánu tak, že zde budou stát maximálně dvoupatrové domy. Teď jsme zjistili, že zde mohou stát i třípatrové,“ vysvětlil další člen spolku Tomáš Hůza. Argument, že poblíž viladomů stojí sedmipatrová budova Severočeských vodovodů a kanalizací, ani jeden z nich neuznává. „Bude to znamenat celkové narušení charakteru Nové Rudy, kde nenajdete nic jiného než rodinné domky,“ vysvětlil Jakoubek, podle kterého se jim se starostou nedaří nalézt společnou řeč.

JAKÉ VÝHODY?

„Nechápeme, jaké z toho budou mít Vratislavice výhody. Pro obec to bude znamenat trvalou finanční zátěž spojenou s provozem sídliště a prodej pozemků pro individuální výstavbu by pro obec rozhodně nebyl méně výhodným obchodem než prodej developerskému investorovi,“ poznamenal na závěr Jakoubek.