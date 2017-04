Ve Vratislavicích přibude 150 míst pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Jejich počet roste

Liberec – První nájemníci se do nového domova nastěhují už za rok.

Domov se zvláštním režimem by měl první nájemníky přijmout už za rok v červnu. Přijímat je bude postupně. Pro lidi s nejrůznějšími formami stařecké demence je zásadní aklimatizace, proto budou lidé přijímáni ve vlnách, maximálně po dvaceti.

Ve středu zaťukalo kladívko na základní kámen, pak už se do pozemku nedaleko rušičky v Liberci- Vratislavicích zakously první bagry. Za pouhých 13 měsíců by tu měl vyrůst nový pavilon pro seniory. Kapacita soukromého zařízení je 150 lůžek. Tři čtvrtiny přitom budou určeny pro lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami stařecké demence, ale třeba i pro lidi, které ochromila mozková příhoda.

Nové zařízení dá práci zhruba osmdesáti lidem.K dispozici budou kromě ošetřovatelek a pečovatelek i zdravotní sestry a lékař. Jedná se o privátní zařízení soukromé sítě GrandPark, která už v republice spravuje několik takových domovů se zvláštní péčí.

Za pobyt a služby tu lidé měsíčně zaplatí odhadem kolem 18, 19 tisíc měsíčně. Část pokryje důchod, podle zákona z něj ale zařízení mohou použít pouze 80 procent, ostatní musí uhradit rodina. A právě to považují zřizovatelé soukromých zařízení se zvláštní péčí za diskriminační.

NESPRAVEDLIVÝ SYSTÉM

„Například v Havířově připlácí město ve dvou státních zařízeních na jedno lůžko 12 tisíc. Nejde přitom o žádné „státní“ peníze, jde o peníze z vašich daní. Jenže se může stát, že kvůli naplněné kapacitě nemáte nárok se tam dostat, a pokud službu nezbytně potřebujete, musíte využít privátního zařízení, ale tam stát neposkytuje žádnou dotaci, takže platíte celou částku, což není spravedlivé,“ poukazuje na disproporci v poskytovaných službách Věra Breiová, manažerka společnosti Grandpark. „Celkové náklady se pohybují mezi 26 až 35 tisíci na lůžko. V částce jsou zahrnuty nejen náklady na provoz, ale i platy ošetřujícího personálu,“ vyčíslila Breiová.

„Chceme proto apelovat na zákonodárce, ta potřeba je a bude obrovská a bez státních dotací bude neudržitelná. Lidé si ji nebudou moci dovolit,“ vysvětlila Breiová. S přibývajícím věkem bude počet lidí s „Alzheimerem“ či jinými formami demence přibývat. Prudký nárůst se odhaduje už v nejbližších deseti letech. Pokud by stát chtěl v budoucnu zajistit prostředky na jejich zabezpečení, musel by podle Breiové vynaložit stovky miliard na jejich výstavbu a provozování.

DÁT NEBO NEDAT?

Podle Breiové ale často nehrají v rodinách roli peníze, zvláště, když nemocný není sám nebo jen s partnerem, a na pobyt se mohou složit například děti, jako spíš morální důvody. „Lidé mají často pocit morálního selhání, když se o nemocného člověka nemohou postarat,“ říká.

„Chtějí to zvládnout sami, jenže může přijít vlastní nemoc, problémy v zaměstnání, kdy už to nejde. Navíc péče o takového člověka doma je čtyřiadvacetihodinová a s postupující chorobou, kdy nemocný nemůže být prakticky bez dozoru, je naprosto vyčerpávající a může vést až k selhání organismu pečujícího. Své o tom ví například třiapadesátiletá žena z Liberce. Několik let se starala o své rodiče s Alzheimerovou chorobou. Teď po smrti matky sama skončila naprostým vyčerpáním a na antidepresivech. Podle jablonecké lékařky Jitky Čulíkové, která má s tímto druhem pacientů obrovské zkušenosti, je chybou myslet si, že péči doma může zvládnout člověk sám. Navíc podle zkušeností ze zařízení jsou obavy tohoto typu zbytečné. Vyprávějí o tom zkušenosti, s nimiž se lidé svěřují na našich stránkách,“ dodává Breiová.

Přestože se zařízení otevře až za rok, už nyní se objevily první žádosti. „U této nemoci se dá pobyt načasovat, protože od lékaře víte, jak se bude zhruba choroba vyvíjet i jaké budou možnosti starat se o nemocného doma. Pobyt si tak mohou načasovat,“ vysvětlila manažerka.

Lidé si mohou nezávazně vyplnit žádosti nebo kontaktovat pracovníky a poradit se. „Při přijetí budeme zohledňovat akutní stav pacienta a lidé, kteří pomoc ještě nebudou potřebovat, se mohou domluvit na pozdějších termínech,“ nastínila postup Věra Breiová.

JAK JE TOMU V KRAJI?

V Libereckém kraji slouží zatím seniorům celkem 19 zařízení. Samotný kraj provozuje 7 domovů pro seniory, 7 spravují obce.

5 provozují nestátní a obchodní společnosti. Celková kapacita lůžek v kraji je 1050, využita je na 90 až 100 procent.