Ve skiareálech Libereckého kraje je i přes metr sněhu

Liberec - Vydatné sněžení výrazně zlepšilo podmínky pro lyžování v Libereckém kraji. Umožnilo otevření dalších sjezdovek i upravení většího množství běžeckých tratí, než je obvyklé, vyplývá z informací od provozovatelů.

Lyžování.Foto: ČTK/Radek Petrášek

V minulých dnech připadlo až půl metru sněhu, sjezdovky jsou díky tomu bezpečnější. "Je to měkčí a pomalejší," uvedl Pavel Bažant, jednatel společnosti Ski bižu, která provozuje v Jizerských horách areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. Všechny tři areály by měly být od víkendu v plném provozu.

V některých skiareálech je místy přes metr sněhu. Nejvíce ho mají zřejmě v krkonošském Benecku, až 1,2 metru. "Na takové podmínky jsme čekali tři roky," uvedl starosta obce Jindřich Mejsnar. Od pátku tak podle něj bude možné lyžovat na všech sjezdovkách v areálu, parkoviště jsou upravená a přístupové cesty do obce sjízdné.

Kompletně otevřené už jsou také například krkonošské areály v Harrachově nebo Vítkovicích či skiareál Černá Říčka v Desné v Jizerských horách. Od soboty bude možné také lyžovat na jedné z nejdelších červených sjezdovek v zemi, jež vede z Lysé hory do Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. Výrazně se rozšíří i možnosti lyžování na Ještědu v Liberci, k dispozici bude přes sedm kilometrů tratí. "Pojede celý Sever, dosněžit potřebujeme ještě Pláně. Jen na přírodní sníh se spolehnout nemůžeme, to by bylo brzy vydřené a vrátili bychom se v kvalitě lyžování o nějakých 30 let zpátky," uvedl ředitel skiareálu Jan Svatoš.

Pod ještědský skiareál patří i běžecký areál v Liberci-Vesci. Po několika letech tam upraví tratě pro běžkaře, leží tam asi čtvrt metru sněhu. "K dispozici bude 7,5 kilometru, bude to kombinace vhodná pro hobíky i závodníky," dodal Svatoš. Upravené budou i tratě na Novoborsku. V okolí Polevska, Kytlice, Svoru, Prysku, Práchně a Okrouhlé by mělo být na víkend k dispozici přes 30 kilometrů tras. Další desítky až stovky kilometrů tras mohou využít běžkaři v tradičních lokalitách v Jizerských horách a Krkonoších.