Václav Neckář zazpíval seniorům i nejlepším pečovatelkám

Liberecký kraj – Přesně za 20 dní oslaví zpěvák a herec Václav Neckář 74. narozeniny. Řadí se tak mezi seniory, kterým včera v libereckém Domě kultury přijel zazpívat. Jeho koncert byl pomyslným poděkováním lidem, kterým vděčíme za to, na čem můžeme stavět, a na které tak často společnost masírovaná kultem mládí zapomíná.

Koncert hvězdy někdejších Golden Kids byl vyvrcholením dne, který pro seniory v rámci jejich svátku připravil Liberecký kraj. Dopoledne bylo věnováno například trénování paměti, zasvěcování do IT technologií, anebo povídání o tom, jak se co nejdéle udržet ve zdravotní kondici. Jedním z témat byla i bezpečnost. Odpolední program zahájila vystoupení seniorských pěveckých souborů Matyldy a Tyldy z Liberce nebo Izerínu z Jablonce nad Nisou.

Oslavy seniorského dne ovšem nezůstaly jen u kultury. Kraj poděkoval také těm, bez kterých by péče o seniory byla jen těžko představitelná. Pečovatelkám. Letos poprvé také uděloval ocenění Pečovatelka roku. Z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové si je přebraly Anna Rečná, Lenka Roučová, Dana Kopecká, Jitka Oravcová a Věra Tomsová. „Chtěli jsme jim poděkovat za jejich obětavost a nasazení, se kterým pečují o ty, jež se bez pomoci druhých neobejdou. A přitom svou práci vykonávají za výrazně podprůměrnou mzdu,“ zdůraznil náměstek hejtmana Pavel Svoboda.

Seniorský večer zakončila taneční zábava, která dokázala, že umět naplno žít a dobře se bavit, dokáží i dříve narození.