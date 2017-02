V zoologické se modlí, aby nemuseli utratit vzácné dravce

Liberec - Nervy nadranc mají od pátečního odpoledne pracovníci liberecké zoo. Prokázal se tam totiž virus ptačí chřipky u labutě, která uhynula v izolačním zařízení.

Labuť. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Labutě i další vodní ptáci byli původně volně na jezírku u Rybářské bašty, zkraje minulého týdne je ale zaměstnanci zoo přenesli do izolačního zařízení kvůli výskytu ptačí chřipky v Hanychově. Jedna labuť se však stihla nakazit.

„Ve spolupráci s Krajskou veterinární správou byly bezprostředně po tomto zjištění utraceny zbývající čtyři labutě a čtyři husy, které byly v izolaci společně s uhynulou labutí. Vzhledem k tomu, že k úhynu došlo v izolační stáji mimo areál zoo, tak zatím nechystáme žádná další opatření," uvedl ředitel zahrady David Nejedlo. Zoo tak zůstává otevřená, i když návštěvníci neuvidí v tropickém pavilonu některé ptáky, které zoo už před časem umístila kvůli ptačí chřipce jinam. Venku ve voliérách zůstávají jen dravci, sovy a bažanti.

Právě kvůli dravcům, díky jejichž chovu se zoo proslavila po celé Evropě, teď panuje největší obava z dalšího výskytu viru. Zasíťování velkých voliér by totiž pro dravce bylo velmi stresující. „Jsou to velmi vzácná zvířata, navíc se teď páří a sedí na hnízdech, takže taková manipulace, na kterou nejsou zvyklí, by mohla nejen skončit letošní chovnou sezónu, ale mohla by jim přivodit zranění, případně i smrt," vysvětluje Nejedlo. Na stránky zoo teď píší desítky lidí, kteří zahradě drží palce, aby nedošlo na další usmrcení zvířat kvůli ptačí chřipce.

