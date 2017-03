V Turnově se přou o starý bazének na sídlišti

Kritizovaný bazének na sídliši U Nádraží chce město nahradit fontánou v dlažbě

Stahují se sem bezdomovci, je tam sousta nepořádku.Nahradí bazének z 60. let moderní fontána?Foto: Jana Pavlíčková

Turnov – Původně mělo jít o zajímavý prvek oživující park u sídliště U Nádraží. Dnes je předmětem sváru mezi tamními obyvateli. Zatímco jedni chtějí bazének s lávkou uprostřed zavést hlínou, druzí volají po zachování vodního prvku, který je oživením celého místa. „Je to roky zanedbané, voda vypuštěná, pod mostkem přespávají bezdomovci, řvou tam děti. Zlikvidujte ho a bude klid," apelovala na zástupce města při veřejném projednávání jedna z obyvatelek sídliště. Že problém není vůbec jednoduchý, dokazuje fakt, že bazének se řeší už dvacet let, vzniklo na něj několik architektonických studií, na žádné ale nebyla shoda.

„Mnozí starostové přede mnou si na tom vylámali zuby. Jen tak ale zasypat veřejný prostor mi přijde málo. Byly tu návrhy udělat z toho přírodní biotop, jiný návrh chtěl do vypuštěného bazénku umístit miniatury významných turnovských budov, což byl neotřelý nápad, ale problém by byl s údržbou a ostrahou," řekl starosta Tomáš Hocke. Ten teď oslovil architektonický ateliér AND z Prahy, který přišel s neotřelým nápadem.

„Vzali jsme to území jako celek, tedy i s návazností na vlakové nádraží, které je před ním. Navrhujeme tu vytvořit oddychovou plochu, kterou využijí i lidé, kteří čekají na vlak, stejně jako místní," zmínil architekt Jaromír Kosnar. Projekt proto počítá s rozšířením prostoru u Billy na začátku parku, kam by se nasázely stromy a daly lavičky. "Rádi bychom z toho udělali jakési důstojné místo pro setkávání. Dnes tu lidé jen proběhnou a nic. Přitom tu vedou cesty jak od nádraží, tak ke dvěma školám i k sídlišti. Rozhodně si zaslouží, aby se k němu přistoupilo velkoryseji," řekl druhý z architektů Ondřej Smolík. "Vezměte si, že když člověk přijede poprvé vlakem do Turnova, tak první místo, které uvidí, je právě tohle."

Samotný bazének pak architekti navrhují nahradit fontánou v dlažbě, podobné té jako je v Semilech nebo v Liberci před Plazou. "Jde vlastně o zpevněnou plochu, ve které jsou trysky na vodu. Není to žádná jáma, do které lidé odhazují odpadky, jako se to děje teď v případě bazénku. V létě se tam mohou lidé osvěžit, v zimě je to vypnuté a ničemu to nepřekáží," dodal Kosnar.

I tak ale někteří lidé vodní prvek v jakékoliv podobě v parku odmítají. "Já jsem proti jakékoliv fontáně, kašně, čemukoliv s vodou, mně tam stačí jen trávník," uvedla jedna z přítomných. Podle starosty Hockeho je ale fontána v dlažbě dobrý návrh, který nechá posoudit ve veřejné anketě. "Plánujeme tu i zlikvidovat některé keře, kam se dnes stahují bezdomovci, opilci nebo nepřizpsobivá mládež. Tím se celý prostor parku prosvětlí a odpadnou některé stížnosti," doplnil Hocke.

„Určitě pro to budu hlasovat, ten rozšířený prostor u Billy je geniální, vznikne i jakési náměstíčko, což pro lidi, kteří vystoupí z vlaku a vejdou do města bude fajn. Rovněž fontáne je výborný nápad. Osobně pak doufám, že se někdy v budoucnu podaří něco udělat i uhelnými sklady u nádraží a místo nich vzniknou obchůdky a vytvoří se tak normální ulice," zmínil obyvatel Turnova Petr Charousek.