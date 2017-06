V Rochlici praskl vodovod, lidé byli bez vody

Liberec - Sobotní havárie na vodovodu odstřihla od přísunu vody několik ulic na největším libereckém sídlišti.

Pitná voda. Ilustrační snímek.Foto: Deník

Kvůli sobotní havárii na vodovodu zůstala bez pitné vody část liberecké čtvrti Rochlice a Broumovská. Voda se podle očitých svědků valila před pátou hodinou odpolední ulicemi Dobiášova, Na Žižkově, Na Jezírku a Melantrichova směrem k liberecké teplárně.

INFORMACE V SMS

Severočeské vodovody a kanalizace ze začátku netušily, jak složitá bude oprava zařízení a kdy se podaří dodávky vody do domácností obnovit. Zareagovala ale rychle a poslala odběratelům informační sms. Zároveň o problému informovala na webu.

„Z důvodu havárie na vodovodním zařízení bude 17. června od 16:30 hod. do zítra 18. června 2017 cca 12:00 hod. přerušena dodávka pitné vody v Liberci v ulicích sídliště Dobiášova, Žitná, Horní Kopečná, Na Jezírku, Zelené Údolí a v oblasti sídliště Broumovská," znělo hlášení. Zároveň firma slíbila, že náhradní zásobování bude zajištěno pojízdnou cisternou. To se ale nakonec stalo hlavním problémem, který lidi hlasitě komentovali. „Žitná neteče a ani cisternu sem neposlali. Teda včera prý hodinu v devět večer, říkaly ženský, jinak bych to ani nevěděla. Ať se jdou vycpat, celý vodárny, fakt!" kritizovala situaci Martina Michalíková Súkeníková na sociální síti.

Na většině míst začala voda znovu téct okolo nedělního poledne.