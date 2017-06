V Liebiegově městečku se památkové zóny obávají

Liberec - „Pojďte si zkusit v tom žít." I to zaznělo z úst obyvatel Liebiegova městečka na projednání záměru nechat vyhlásit v této části města památkovou zónu.

O tom, zda se Liebiegovo městečko společně s Domovinou stane městskou památkovou zónou, se diskutuje už od 90. let. Památkáři už dlouhou dobu upozorňují na znehodnocení zdejší unikátní historické zástavby nešetrnými rekonstrukcemi. Kvůli vnějšímu zateplování nebo výměně dřevěných oken za plastová či necitlivým úpravám fasád přichází podle Petry Šternové z libereckého památkového ústavu (NPÚ ÚOP) jednotlivé domy o nenahraditelné detaily. „Jedná se například o dřevěné okenice nebo mistrovsky vyvedené dveře, které byly pro každý objekt jedinečné," poukázala už dříve Šternová.

LIDÉ NADŠENÍ NEJSOU

Obyvatelé této části města však z vyhlídky, že by se mohli ocitnout pod drobnohledem památkářů, příliš nadšení nejsou. „Odmítám to. Jakákoliv úprava musí podléhat schválení, a ta nemají žádné mantinely," vysvětlil Tomáš Chalupa na setkání zastupitelů i památkářů s obyvateli městečka, které proběhlo přímo na náměstí Pod Branou. „Když jsme vyměňovali střechu, snažili jsme se například dodržet barvu. Použili jsme i dražší krytinu, než jsme museli. Měli by to ale nechat na nás," vysvětlil.



Podobná slova zaznívala i z úst dalších účastníků setkání. Podle ředitele libereckého pracoviště Národního památkového ústavu Miloše Krčmáře se však pravidla, do čeho všeho mohou památkáři zasahovat, určují při vyhlašování zóny. Regule se tak mohou týkat například jen vnějšího vzhledu. Památkovou zónu vyhlašuje Ministerstvo kultury a není nutný souhlas vlastníka nemovitosti. Památkáři však nezastírají, že se jedná o omezení vlastnických práv.

MĚSTO SE NESTARALO

Na setkání se obyvatelé městečka ohradili i vůči samotnému městu, které toho podle nich pro zdejší čtvrť příliš neudělalo. „Musel jsem uznat, že to je pravda a že musíme začít s úpravami městských pozemků nebo úpravou opětných zdí," vysvětlil náměstek primátora Jan Korytář, který se jednání také zúčastnil.

Kdy by k vyhlášení zóny mohlo dojít, se náměstek konkrétně nevyjádřil. Podle Krčmáře by bylo ideální, kdyby byl záměr předložen zastupitelstvu, které by mohlo vyslechnout všechny strany. „Mohli by se přijít vyjádřit i zdejší obyvatelé," uzavřel Krčmář.