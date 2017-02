V Libereckém kraji se objevuje sněžení, silničáři radí opatrnost

Liberec - V Libereckém kraji napadly do rána až tři centimetry sněhu a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Teploty klesají až k minus osmi stupňům. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření, místy ale mohou být zbytky sněhu, které kloužou. Všechny silnice jsou dnes ráno průjezdné a sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost.

Sjízdnost silnic v Libereckém kraji. Ilustrační snímek.Foto: Deník / Vít Černý

Plně průjezdná je znovu i silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy, která byla od začátku ledna uzavřena pro kamiony nad šest tun. Řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic v Libereckém kraji na starost. "Silnice se ale nesolí a kamiony tam často mají problémy," upozornil. Doporučovaná alternativní trasa vede po silnici 13 přes Frýdlant, ta se v zimě udržuje chemicky.

Pozor by si měli dát řidiči na Českolipsku, kde na silnici 268 mezi z Mimoně na Zákupy ráno havarovalo nákladní auto a další tři osobní vozy. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, její vyšetřování tam ale komplikuje dopravu. Další nehoda se stala u Dubé, kde osobní auto havarovalo na zasněžené vozovce a skončilo mimo silnici. I tato nehoda se ale podle policie obešla bez zranění.

V Libereckém kraji je dnes zataženo a místy se objevují sněhové přeháňky, vítr fouká jen slabý. Teploty v kraji se pohybují od minus tří do minus osmi stupňů Celsia. Pod nulou by se měly podle meteorologů udržet teploty po celý den. Opatrní by měli být motoristé v horách, kde je na silnicích nižších tříd zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se mohou tvořit vyjeté koleje. Silnice hlavně v horských oblastech jsou navíc zúžené vysokými sněhovými mantinely, které ztěžují výhled.