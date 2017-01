V Libereckém kraji platí výstraha na sněhové jazyky a závěje

Liberec - V Libereckém kraji komplikuje dopravu silný nárazový vítr a sněhové přeháňky, platí výstraha na sněhové jazyky a závěje. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Pro nákladní auta nad šest tun zůstává uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku, vyplývá z informací na dopravním webu.

Zasněžený Liberec.Foto: Jakub Volný

Ráno jsou teploty mezi minus osmi a 13 stupni Celsia. Na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, na otevřených úsecích se mohou tvořit sněhové jazyky nebo návěje. Lokálně jsou na hlavních tazích zmrazky nebo mohou povrchy vozovek namrzat. Před rizikem námrazy varují silničáři i na silnici 35 z Liberce do Turnova.

Vrstva nového nebo ujetého sněhu je na silnicích nižších tříd v horských oblastech Jablonecka a Semilska. Silnice v horských oblastech lemují místy až dvoumetrové závěje. Motoristé, kteří zamíří na víkend do Jizerských hor a Krkonoš, by si měli podle doporučení silničářů přibalit lopatu a sněhové řetězy a nezapomenout na plnou nádrž.

Uzavřená zůstává silnice přes Oldřichovské sedlo. Silnice se nesolí a nákladní auta mívají na ujetém sněhu problémy, bezpečnější je pro ně v zimě alternativní trasa po silnici 13 z Mníšku přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Výstraha na sněhové jazyky a závěje platí do dnešních 18:00. Přes den by mělo být převážně oblačno, místy sněhové přeháňky, zejména na horách. Večer ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus pěti až minus osmi stupni Celsia, na horách mezi minus devíti až minus 12 stupni.