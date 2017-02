Silnice přes Albrechtice na Frýdlant je znovu otevřená

Frýdlant - Dopravu v Libereckém kraji zkomplikovalo dnes sněžení a vítr. Problémy měly hlavně kamiony ve stoupáních. V průběhu dne se ale situace v kraji uklidnila a ve 13:30 mohli silničáři pro nákladní vozy nad 3,5 tuny otevřít i silnici 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a česko-polský hraniční přechod v Habarticích.

Kamionová doprava. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Uzavřené byly od pondělních 22:00 kvůli sněžení a sněhovým jazykům. Informoval vedoucí údržby komunikací libereckého závodu EUROVIA CS Petr Vach.

V Libereckém kraji napadlo do rána kolem pěti centimetrů sněhu. Ještě dopoledne sníh komplikoval provoz na silnicích a hlavně kamiony měly problémy prakticky v každém stoupání. Při teplotách kolem minus deseti stupňů totiž sůl účinkovala jen pomalu. Postupně se ale oteplilo a pomohl i zvýšený provoz na silnicích. Hlavní tahy byly tak už v poledne většinou jen holé, místy se zbytky rozbředlého sněhu. V kraji ale stále mrzne a silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Řidiči by rozbředlý sníh neměli podceňovat, pozor by si měli dát v zatáčkách a křižovatkách.

V kraji dnes výrazně přibylo dopravních nehod. Nejvážnější se stala ráno v Jablonci nad Nisou, kde se střetl autobus s osobním autem a zraněn byl při tom i chodec. Další chodec utrpěl zranění po střetu s osobním autem v České Lípě. Nehody řešili policisté na silnici před Libercem ve směru od Turnova, havarovaná auta zkomplikovala dopravu z Turnova na Semily, ve Svoru na Českolipsku nebo Českém Dubu. Několik střetů osobních aut řešili policisté i přímo v krajském městě. Většinou se obešly bez zranění.

V Libereckém kraji zůstala většinou zatažená obloha. Už ale nesněží, i vítr se většinou uklidnil. Pozor by si ale měli dát motoristé na silnicích nižších tříd, kde je zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se tvoří vyjeté koleje. Silnice hlavně v horských oblastech jsou navíc zúžené vysokými sněhovými mantinely, které ztěžují výhled.