V Libereckém kraji lyžovaly o víkendu desítky tisíc lidí

Liberec - Desítky tisíc lidí navštívily o víkendu lyžařské areály v Libereckém kraji. Zatímco v sobotu na horách vládlo ještě inverzní počasí, v neděli bylo slunečno a lyžaři tak měli ideální podmínky. Na sjezdovkách v Jizerských horách i Krkonoších leží od 50 do 150 centimetrů sněhu a střediska jsou v plném provozu.

Lyžování - ilustrační snímekFoto: Deník

Kolem 10.000 lidí přijelo o víkendu do areálů, které provozuje v Jizerských horách v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku společnost Ski Bižu. "Včera jsme zůstali trochu schovaní v inverzi a až dnes jsme byli celí na sluníčku. Návštěva byla kolem 5000 lidí denně. Na Špičáku to bylo kolem 2700, zbytek nám dělá Severák a Bedřichov. Určitě jsme spokojení," řekl ředitel areálu Pavel Bažant.

V krkonošských Pasekách nad Jizerou mají lyžaři přes deset kilometrů upravených sjezdovek, leží na nich v průměru metr sněhu. Výborné podmínky přilákaly lyžaře i na Ještěd v Liberci, kde na sjezdovkách leží až 80 centimetrů sněhu. "Do areálu přijelo kolem 5000 návštěvníků, což je solidní," uvedl vedoucí střediska Jan Svatoš. Provozovatelé spoléhají na to, že návštěvnost zvýší příští týden pololetní prázdniny, na které naváže první turnus jarních prázdnin. Na Ještědu ještě upravují sjezdovky. "Doděláváme úplně poslední maličkosti, hlavně co se týče plotů, matrací, bezpečnosti na sjezdovkách, abychom od pololetních prázdnin byli úplně kompletně připravení," doplnil Svatoš.

Skvělé podmínky využily o víkendu i tisíce běžkařů, kteří mají k dispozici stovky kilometrů upravených tratí. Lyžovat mohou nejen v Krkonoších a Jizerských horách, ale například v okolí Nového Boru, kolem Frýdlantu, v Turnově nebo ve Sportovním areálu Vesec v Liberci. Běžkaři mohou vyrazit také do Českého ráje po Lomnické magistrále.