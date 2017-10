V Liberci padl český rekord! Zasloužili se o něj potápěči

Liberec - 258. Přesně tolik potápěčů se v sobotu odpoledne tísnilo v potápěčské věži libereckého bazénu. Muži s ploutvemi tak překonali dosavadní rekord, kdy se jich do věže vtěsnalo celkem 167.

Nejstaršímu účastníkovi rekordu bylo 82 let, nejmladší potápěčce teprve šest. Věž měří 8.5 metrů, její půdorys je 6x4 metry. Pokus o překonání rekordu se v Liberci konal už počtvrté. „Poprvé to bylo v roce 2012 kdy to bylo 45 lidí, o rok později jich bylo 88 a před dvěma lety 167,“ uvedl Tomáš Hrábek z Agentury Dobrý den, která údaj zapsala do databanky českých rekordů. Odtud jsou pak vybírány do aktuální České knihy rekordů, která vychází každé tři roky.