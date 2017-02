V Kočárové aleji padly první stromy. Nahradí je silnice

Raspenava - /GALERIE/ Rekonstrukce prvního z pěti úseků silnic na Frýdlantsku včera uzavřela spojnici z Raspenavy do Nového Města přes Krásný Les. Uzavírka potrvá do podzimu.

Pondělí 20. února ráno. Silnici z Raspenavy směrem na Krásný Les obsadili silničáři, zástupci stavební firmy a muži s pilami. Kočárová alej, kterou tu místní vysázeli před zhruba 150 lety, padá pomalu k zemi. Pily se zakusují do prvního z desítek jasanů. „Máme na to tři týdny," říká šéf dřevařské firmy. Práci jim ztěžuje obleva. Okolní pole jsou plná vody z tajícího sněhu a majitel většiny polí pečlivě hlídá, aby stromy nepadaly do oseté půdy, ale na silnici. Tu teď na několik měsíců zablokovala značka se zákazem vjezdu.

Padlý kmen ukazuje, že strom nebyl v nejlepší kondici. Takových je podle expertů většina. Nejen stav aleje, kterou po léta nikdo neudržoval, ale zejména bezpečnost řidičů je důvodem, proč se pokácí stromořadí, které lemuje úzkou silnici.

Kočárová alej je jedním z pěti úseků, kudy povede nová silnice. Kraji se podařilo na jejich rekonstrukci získat peníze v rámci česko-polského projektu. Podmínkou ale bylo rozšíření vozovky kvůli bezpečnosti. „Ty aleje byly krásné, ale když tudy jedete, musíte zastavit, abyste se vyhnuli protijedoucímu autu. Průšvih je, když tuhle zkratku někdo nezná a jede tu příliš rychle," říká žena nedaleké Raspenavy. Pro obyvatele rozlehlé obce znamená uzavírka menší komplikaci při cestě do Nového Města. Musí ji teď objíždět přes Frýdlant nebo Lázně Libverdu. „To je ale maličkost," poznamená jedna z místních. „Hlavně, když tu nebudou smrťáky," dodává majitel okolních pozemků. Poměrně čerstvý křížek na jednom ze stromů jeho slova jen dokresluje.

Za oběť bezpečnosti lidí padne přes 500 původních stromů. Nahradit je má výsadba javorů a lip, v tomto úseku budou lemovat ale už jen jednu stranu nové silnice. Ta se podle ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK) Jana Růžičky rozšíří a v jednom úseku také narovná. Hotova by měla být do příští zimy. Rekonstrukce zhruba 2,5 kilometrového úseku, která podstatně rozšíří stávající vozovku, vyjde na 27 milionů. Nejdražší bude podle šéfa krajské správy silnic oprava mostu a mostních propustků a narovnání zatáčky.