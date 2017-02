V Hrádku nad Nisou vyroste úložiště dat

Hrádek nad Nisou - V Hrádku má vzniknou datové centrum, jediné na sever od Prahy.

Počítač. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Luboš Jeníček

V Libereckém kraji zatím nic podobného není. Obří hala se čtyřmi sály, která bude bezpochyby největším žroutem energie v Hrádku a okolí. Liberecká firma CS-Spoje tam plánuje v průmyslové zóně veřejné datové centrum, čili něco jako sejf v bance, jenže pro počítačová data.

„Prakticky každá firma či veřejná správa dnes takové centrum potřebuje. Je to místo, kde jsou provozovány servery a další technická infrastruktura nezbytná k fungování firemní počítačové sítě a podnikového software. Je to de facto základní stavební kámen pro všechny typů hostingů. Většina firem nabízejících nějaký hosting pronajímá prostor v datacentrech, protože je to pro ně levnější než stavět vlastní,“ vysvětluje jednatel firmy Martin Rybníček.

JAKO Z BONDOVKY

Výhodou úložiště dat je jejich ochrana například proti živelným pohromám, výpadku proudu či krádeži. Pokud má někdo v počítači citlivá data, je pro něj lepší mít je v datovém centru než na notebooku v kanceláři.

„Centrum je navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší nároky na bezpečnost. Dovnitř se dostanete jen pomocí čipové karty a vašich biometrických údajů, snímají se otisky prstů či sítnice oka,“ popisuje Rybníček. Opatření jak z akčního filmu jsou na místě. Počítačová data jsou dnes často předmětem zájmu hackerů a jejich kvalitní zabezpečení je tak žádoucí. Na sever od Prahy přitom žádné datové centrum není.

„Na tom tratí i místní poskytovatelé telekomunikačních služeb. Datová centrum pro ně zajistí vysokou úroveň připojení na páteřní síť internetu i s jištěním proti výpadku,“ Rybníček.

Umístění v Hrádku navíc bude mít tu výhodu, že je na hranicích s Německem a Polskem. „Jednáme s Němci o přivedení jejich datové konektivity včetně záložního zdroje, který je důležitý pro splnění podmínky druhého nezávislého zdroje v případě výpadku proudu v Čechách,“ dodal Rybníček.

Firma zkoušela lokality i jinde v kraji, ale kvůli velké energetické náročnosti to jinde než v Hrádku nešlo. V Liberci nebo Jablonci už to stav energetické sítě neumožní. Úložiště za téměř 120 milionů by se mělo spustit na podzim 2018.