V Hodkovicích skončily kvůli EET dvě prodejny na náměstí

Hodkovice nad Mohelkou - V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku skončily kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) dva obchody na náměstí - second hand a galanterie.

EET ilustrační fotoFoto: čtk

Ukončení podnikání v městečku s 3000 obyvateli zvažovala i Jiřina Sppaertsová, která má na náměstí obchod s dárkovým zbožím. Nakonec ale pokračuje dál, i když musela do elektronické pokladny investovat 11.000 korun. Teď jí budou chybět na nákup nového zboží. Zdražovat se přesto nechystá, už by to bylo neprodejné.

EET byla v ostrém provozu spuštěna loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Ode dneška musí tržby evidovat i firmy a podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu včetně obchodníků s auty a náhradními díly pro ně. Autentizační údaje k EET si do úterý vyzvedlo přes 112.000 podnikatelů z druhé vlny, což je podle Finanční správy většina.

Někteří podnikatelé se ale rozhodli raději obchody zavřít a s podnikáním skončit. Problém je to hlavně na venkově a v malých městech. Starší majitelé se často už nechtěli učit nové věci, pro jiné byly náklady na pořízení nové pokladny příliš vysoké. "Nejsem zvyklá se vzdávat, uzavření second handu i galanterie kvůli EET je mi ale líto, sama jsem tam nakupovala," řekla Sppaertsová. Pro drobné obchodníky, jako je sama, považuje EET za zbytečné. "Koho bychom asi mohli okrádat," poznamenala.

Ani Jarmila Košková, která má hned vedle prodejnu s potravinami a vlastní také cukrárnu a restauraci, není z EET právě nadšená. "Měli jsme veliké investice, za tři pokladny jsme dali kolem 50.000 korun, k tomu budou ještě paušály za internetové připojení a další náklady," řekla ČTK. Jen spotřeba pásek do pokladen je podle ní kvůli EET třikrát větší než dřív, navíc to už není obyčejný papír, a tak jsou náklady vyšší. "Nebudeme si moci koupit jiné věci, které bychom chtěli, třeba novou lednici, která pro nás má větší přínos než nová pokladna," poznamenala majitelka.

Zvýšené náklady v souvislosti s EET se podle Koškové promítnou v růstu cen zboží v obchodech. Není to přitom o tom, že by se sama rozhodla kvůli EET sortiment zdražovat. "Zdražuje se už v nákupech, máslo a mléčné výrobky zdražily, dostáváme dražší zboží už od velkoobchodníků, marži budeme mít stejnou," řekla Košková. Nové kasy jsou podle ní pomalé, což zákazníky zdržuje. "Když si přijdou koupit dva rohlíky a salám ke svačině, často na účtenku ani nečekají," dodala.