V areálech v Libereckém kraji o víkendu lyžovaly tisíce lidí

Liberec - Provozovatelé lyžařských středisek v Libereckém kraji jsou s víkendem spokojeni. Navzdory jarnímu počasí v areálech denně lyžovaly tisíce lidí.

Lyžování - ilustrační snímekFoto: Deník / Michal Krestýn

"Byl to typický jarní víkend, ale počasí nám přálo," uvedl za skiareál Ještěd v Liberci Jan Svatoš. Za víkend středisko navštívilo přes 3000 lidí. "V sobotu jsme měli asi 1600 lyžařů, dnes to bylo trochu slabší. Ale není to špatné, když teplo v nížinách už láká na kolo nebo procházkám," dodal. Podmínky k lyžování jsou podle něj stále dobré, ve středisku leží na sjezdovkách od 30 do 60 centimetrů sněhu.

Spokojený je s víkendem i Pavel Bažant ze společnosti Ski bižu, jež v Jizerských horách provozuje tři střediska. "Ve srovnání se špičkovým zimním víkendem jsme byli v sobotu na nějakých 60 procentech návštěvníků, dnes dokonce na 75 procentech," uvedl Bažant. Velký zájem byl podle něj hlavně o Tanvaldský Špičák, který je největším skiareálem Jizerských hor. V sobotu i dnes tam lyžovalo asi 1800 lidí.

Dobrá byla návštěvnost také v dalším jizerskohorském areálu, v Černé Říčce v Desné. "Zájem je stále poměrně velký, denně jsme měli okolo 450 lidí," uvedl za středisko Martin Lauer. Sněhu je stále dost i v tomto menším středisku, na sjezdovkách leží od 40 do 90 centimetrů. Lyžaři mají k dispozici 2,5 kilometru tratí.

Tisíce lidí o víkendu lyžovaly v západní části Krkonoš. Zhruba 2000 lyžařů bylo denně v Pasekách nad Jizerou, v nedaleké Rokytnici jich měli dokonce 2500. "Návštěvnost je stále pěkná. V sobotu krásně svítilo sluníčko, dnes to bylo hodně jarní lyžování. Od pondělí by se to ale mělo zase změnit. Podle předpovědi by se mělo ochladit," uvedl ředitel střediska v Rokytnici Michal Kopecký.

Větší skiareály v Libereckém kraji jsou většinou v plném provozu, na sjezdovkách je od 20 do 130 centimetrů sněhu.