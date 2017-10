Uzavírky nadále sužují Liberec a komplikují řidičům život

Liberec – Včera ráno v Liberci opět zkolabovala doprava. Řidiče zaskočily nové uzavírky. O víkendu začal jednosměrný provoz v ulici Na Bídě, zcela uzavřen je sjezd z rychlostní silnice na Rumunskou ulici.

UZAVÍRKA. Peklo na silnicích.Foto: Deník / Romana Prošková

Kolony od Šaldova náměstí až k Malému divadlu, dvacetiminutová zpoždění autobusů MHD, ucpaný nájezd na rychlostní silnici, zcela neprůjezdné dolní centrum města. Přestože přišla o víkendu velká úleva v podobě ukončení více než čtyřměsíční tramvajové výluky, začaly řidiče trápit nové uzavírky.

NEŠLO SE PŘIPOJIT

„Ráno jsem jela přes centrum do Turnova a auta stála od výpadovky skoro až k budově soudu. Bylo to neskutečné. Na nájezdu před tunelem se pak prakticky nešlo připojit, protože už tam stála dlouhá řada kamionů ve směru od Děčína a někteří řidiči se báli mezi ně vjet,“ rozčílila se Monika Čermušková z Liberce. Komplikace na rychlostní silnici před tunelem budou trvat do konce listopadu. „Do té doby zde bude probíhat kompletní rekonstrukce sjezdové rampy, včetně napojení na jízdní pás silnice I. třídy,“ vysvětlil vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

JEDNOSMĚRKA NA BÍDĚ

V nepříjemné situaci se ocitli včera ráno i řidiči, kteří se vydali přes centrum města. O víkendu totiž začala rekonstrukce tramvajového přejezdu u restaurace Chicago Grill Bar a ulice Na Bídě tak bude do 12. října průjezdná jen ve směru k bývalé Textilaně. Podle vedoucího oddělení provozu DPMLJ Jana Reslera způsobili ranní kolaps v dolním centru Liberce především sami řidiči. „O rekonstrukci jsme informovali. Řidiči to ale podcenili,“ poznamenal. Podle Jakuba Rosenbauma z Liberce je už ale obtížné se v uzavírkách vyznat. „Ztratil jsem přehled, co je uzavřené a co ne. Dneska jsem se chtěl vyhnout Šalďáku, ale když jsem viděl tu frontu stojících aut, jel jsem raději jinudy,“ postěžoval si.

Podle vedoucího odboru dopravy města Liberec Pavla Rychetského nebude situace ani v budoucnu o moc lepší. Chystají se další uzavírky. „V Klášterní nahlásila plynárna velkou havárii a zřejmě budeme muset uzavřít i Jungmannovu ulici,“ sdělil Rychetský. Některé uzavírky sice před nedávnem skončily, jak však upozornil vedoucí odboru, Horáková a Vítězná jsou pouze v prozatímním provozu.