Už s tím Ještědem něco udělejte

Zatímco lyžaři by slovenské společnosti TMR areál na Ještědu hned pronajali, na radnici jednota není

Veřejné jednání vzbudilo mezi Liberečany veliký zájem.Foto: Jana Kodymová

Liberec – „Už s tím kopcem něco udělejte. Nezajímají nás vaše spory, ale co bude s Ještědem,“ ozývalo se z řad veřejnosti na adresu vedení města. Veřejná debata o budoucnosti skiareálu Ještěd se tak místy nesla v duchu výměny názorů mezi zastupiteli, na které zrovna veřejnost nebyla zvědavá. Primátor Tibor Batthyány chtěl Liberečany seznámit s tím, co se dá s areálem dělat. „Jsou čtyři varianty. První je nechat to, jak to je, s tím, že město bude ročně pokrývat milionové ztráty. Druhá, že do areálu zainvestujeme, ale město stovky milionů nazbyt nemá. Třetí, že najdeme silného investora a čtvrtá, že areál utlumíme,“ uvedl Batthyány.

„Část lidí, kteří si tam přijdou zalyžovat, odchází s tím, že Ještěd už nikdy víc. Služby jsou hrozivé, stejně jako stav sjezdovek. V čem je problém?Už rok tu slyšíme o zájmu slovenské TMR, proč to vázne?“, ptal se instruktor lyžování Jan Lesák.

"My jako tělovýchovná jednota Ještěd, která sdružuje 600 členů, plně podporujeme vstup silného investora do areálu. Bez něj nemá Ještěd šanci. Jen je třeba dohodnout podmínky, za jakých tam mohou vedle veřejnosti fungovat i sportovní kluby," uvedl hospodář TJ Ještěd Pavel Novotný.



Problém je ovšem v tom, že zatímco lyžaři a zástupci sportovních oddílů by brali Slováky všemi deseti, mezi zastupiteli už taková shoda není. „Pronájem areálu na 25 let je hodně dlouhá doba, během které se může stát cokoliv. V právních dokumentech, které se k tomu udělaly, je ale více otázek než jasných odpovědí,“ řekl zastupitel SLK Michal Hron.

„Tady se úplně přeskočil první krok. Tedy abychom si řekli, zda a jak chceme areál rozvíjet. Namísto toho jsme teď dostali rovnou smluvní dokumentaci, která je de facto šitá na míru společnosti TMR,“ opřel se do primátora radní ZpL Josef Šedlbauer. Na to poukazovali i další z přítomných zastupitelů. „Musíme dát šanci i dalším zájemcům, aby se přihlásili do výběrového řízení. Pan primátor si tu už rok vede jednání s TMR, o kterých ale vlastně nic nevíme. Škoda, že se ten rok nevyužil k tomu, aby se v radě města a v zastupitelstvu všechno neprojednalo,“ uvedla radní a předsedkyně sportovního areálu Ještěd Zuzana Kocumová.



Přítomné v sále, ale politické dohady nezajímaly. „Přestaňte se hádat, co kdy bylo a začněte koukat dopředu. Je tu silný investor, tak udělejte všechno pro to, aby mohl na Ještědu fungovat, jinak ten kopec skončí,“ ozývalo se z davu.

"Rada města je přeci zároveň valnou hromadou Sportovního areálu Ještěd. (SAJ) Ať tedy rada města doporučí SAJ jako jedinou možnou variantu řešení pronájem areálu společnosti TMR a je to," zmínil jeden z přítomných sportovců.

I podle Batthyányho je TMR poslední šancí, jak Ještěd zachránit. Na setkání přitom padl dotaz i na možný společný podnik města a TMR, potažmo jiného investora, aby si tak město lépe ohlídalo, co se s Ještědem děje. Podle majitele TMR Igora Rataje to ale není dobré řešení. "Společné podniky s veřejným sektorem, to je cesta do pekel. Dva kroky dopředu a tři dozadu. Navíc se každé čtyři roky mění vedení města, není žádná záruka, že každá politická reprezentace by chtěla něco jiného."



O tom, zda investor na Ještěd vstoupí nebo se zvolí jiná cesta, budou zastupitelé rozhodovat 30. března. „Na zastupitelích bude, jakou cestu zvolí. Za mě osobně je TMR poslední šancí, jak náš úžasný kopec zachránit. Moje vize je jasná, pokud zastupitelstvo schválí záměr vstupu strategického partnera, ihned začne pracovní skupina, která je složená ze zástupců všech zastupitelských klubů, vyjednávat s potenciálními zájemci. Doufejme, že se ozvou další zájemci. Nicméně za rok a půl, kdy pracuji na řešení, se mne, ani jinému zástupci města, další zájemce kromě TMR nepřihlásil,“ dodal primátor Batthyány.