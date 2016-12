Úřady v Libereckém kraji jsou připraveny kontrolovat, čím se topí

Liberec - Úřady v Libereckém kraji jsou připraveny kontrolovat, čím lidé v domácích kotlech topí, jak jim to od Nového roku umožní novela zákona o ochraně ovzduší. Kontroly ale nebudou plošné, kontrola hrozí jen v případě opakovaných stížností na kouř z komína. Někteří starostové v kraji novelu kritizují.

Kouřící komíny.Ilustrační fotoFoto: Deník

"Je to špatně, je to další byrokratická zátěž uvalovaná na obce a je to další buzerace státu," řekl starosta Frýdlantu na Liberecku Dan Ramzer (ODS). Pokud obyvatele obtěžuje kouř, existují podle něj už dnes standardní metody, jak tento problém mohou úřady řešit. "Jediné, co teď nemůžeme, je lézt lidem do baráku," poznamenal. Že to novela zákona od Nového roku umožnila, je podle něj špatně. "Nedotknutelnost osob a majetku je pro mě svatá a daná ústavou," dodal Ramzer.

Ani starosta Prysku na Českolipsku Jan Sviták (Nezávislí) si nedokáže představit, že by lidem "lezl do baráku". "Problémy s kouřícími komíny v obci nemáme, a upřímně, vůbec si nedovedu představit, že bych ty kontroly prováděl," řekl. Předpokládá, že kontroly až do domů půjdou jen v opravdu výjimečných případech, kdy to bude extrémní a kouř bude opakovaně obtěžovat okolí. "Já si vůbec nedokážu představit, že bychom to na té vesnici prováděli," dodal. Stížností na kouřící komíny je podle Svitáka v Prysku minimum, nejčastěji obec řeší provoz papírny v sousedním katastru.

Ani v Chrastavě na Liberecku v posledních letech problémy s kouřícími komíny řešit nemuseli. "V minulosti jsme měli velký problém s člověkem, který v domácím kotli pálil plastové špulky a zamořoval okolí, teď by to s novým zákonem bylo jednodušší," konstatoval starosta Chrastavy a senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). V minulosti nebylo podle něj možné dokázat dotyčnému, čím své okolí obtěžuje a město nemělo mnoho cest, jak mu v tom zabránit. Teď by mu ze to hrozila pokuta až 50.000 korun. Od té doby ale podle Canova žádné další stížnosti úřad nedostal.

Podle novely zákona o ochraně ovzduší, která začne platit od 1. ledna 2017, budou moci úředníci kontrolovat, čím lidé topí ve svých kotlech. Fyzická kontrola by ale podle úředníků měla být až krajním řešením a jen v odůvodněných případech. "Odůvodněným případem budou opakované stížnosti na kouř z komína, které budou doloženy fotografiemi, nebo videem. Po vyčerpání všech ostatních možností," řekla vedoucí odboru stavebního a životního prostředí magistrátu v Jablonci nad Nisou Ivana Řimnáčová. Lidem, kteří pracovníky kontroly domů nepustí, pak hrozí postih až 50.000 korun, stejně jako za topení nevhodným materiálem.