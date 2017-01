Umělá ledová stěna v Liberci je přístupná od pátku

Liberec - Pro příznivce lezení po ledu začala v Liberci v pátek sezona. Uměle vytvořená stěna s osmi cestami vznikla v centru města na skále v bývalém lomu. Na výšku mají cesty od 15 do 18 metrů, led má tloušťku od 15 do 30 centimetrů.

NEJVĚTŠÍ LEDOVÁ STĚNA ve střední Evropě vyrostla uprostřed města v Mlýnské ulici v Liberci.Foto: ČTK/Radek Petrášek

Informoval o tom správce horolezecké arény Pavel Pfeifer. "Máme nejlepší led za dobu, co jsme v provozu," uvedl.

Bývalý lom Na Bídě v Mlýnské ulici mají horolezci dlouhodobě pronajatý od libereckého magistrátu. Poprvé na ledolezení lákali před třemi lety, minulé zimy jim ale moc nepřály. Maximálně se dalo po zaledněné stěně lézt deset dnů. "Teď to vypadá minimálně na 14 dnů," uvedl správce.

Skálu horolezci uměle zaledňovali asi týden, dvě cesty vznikly přirozeným stékáním vody po žule. "Vytvořily se tam i nádherné rampouchy, které váží až 300 kilogramů a na délku mají od dvou do pěti metrů," uvedl Pfeifer. Na stěně ale zůstanou jen asi dva nebo tři nejhezčí rampouchy, které se dají obejít. "Ostatní jsme odstranili nebo sundáme z bezpečnostních důvodů. Pokud by je při lezení někdo shodil, mohlo by to někomu ublížit," dodal Pfeifer.

V Libereckém kraji je to jediná umělá ledová stěna. Ve volné přírodě jsou v kraji mezi lezci oblíbená zejména dvě místa v Jizerských horách, Štolpišský ledopád nedaleko Hejnic a ledopád v bývalém lomu v Oldřichově v Hájích. Tam se ale obvykle dostanou jen zkušení lezci, liberecký areál si mohou vyzkoušet i amatéři. Při výstupu je každý jištěný. V lezecké aréně zájemcům půjčují i potřebné vybavení a k dispozici je instruktor pro začátečníky. K ledolezení jsou potřeba brýle chránící oči před padajícím ledem, sedák, helma a mačky, které se dávají na pevné boty. Někteří lezci si mačky dávají na lyžařské boty. Ledolezení je pro začátečníky jednodušší než lezení po skále. Chyty a vstupy si totiž na ledové stěně vytváří sami každým seknutím a stoupnutím, takže to není tak náročné na techniku.