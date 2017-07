Ukázalo se, že zájemci o Ještěd nejsou

Liberec – Rattaj OK, ale ještě je třeba doladit podmínky. Tak by se dal shrnout závěr dvou auditorských firem, které si město Liberec najalo, aby posoudily došlé nabídky na vstup investora do sportovního areálu Ještěd.

Ještěd od Rozstání.Foto: Petr Riedl

Auditoři přitom tolik práce neměli. Nabídky se sešly jen dvě, přičemž u jedné z nich ani nebylo co hodnotit. Konkrétně šlo o nabídku narychlo založené společnosti Holder ski patřící Petru Faistauerovi. „Jejich nabídka nesplňovala vůbec nic, poslali nám jen jeden list A4, že mají zájem, ale bez jakýchkoliv další požadovaných příloh,“ řekl primátor Tibor Batthyány.

TATRA MOUNTAIN RESORT

Auditorské firmy BDO Advisory a Grant Thornton Advisory se tak zabývaly pouze nabídkou společnosti Tatra Mountain Resort (TMR) patřící slovenskému milionáři Igoru Rattajovi. Ač podle obou splnila podmínky výběrového řízení, přeci jen by podle nich mělo město pořádně doladit některé věci, než s TMR podepíše smlouvu o pachtu, která by měla trvat 25 let.

„Soutěžící neuvádí žádná podnikatelská rizika v delším časovém horizontu spojená s jeho vstupem do projektu, třebaže některých si nepochybně musí být vědom například neschválení změny územního plánu,“ stojí mimo jiné v posudku BDO.

Přitom právě na změně územního plánu závisí, zda TMR bude moci realizovat na Ještědu to, co slibuje. Tedy rozšíření sjezdovek, novou lanovku, novou retenční nádrž, sáňkařskou dráhu, nové zasněžování a podobně. Celkem má TMR v plánu investovat do Ještědu v prvních pěti letech 671 milionů korun. Bez změny územního plánu ale řada věcí nepůjde.

NÍZKÉ NÁJEMNÉ

Auditoři rovněž poukazovali na výši nájemného, které TMR městu nabízí. Rattajova společnost má představu, že prvních šest let bude platit nájemné 1 milion korun, a potom až do konce platné smlouvy 3 miliony. Částky prý ale závisí na investicích, které se podaří či nepodaří na Ještědu provést. Přitom za pronájem skiareálu ve Špindlerově Mlýně platí TMR městu 43,8 milionu. Podle auditorů by tak měl být i nájem za Ještěd vyšší. Zatímco BDO mluví o 4,4 milionu ročně v případě, že neproběhnou změny územního plánu a o 7,3 milionu, když změny proběhnou, Grant Thornton Advisory to vidí až na 11 milionů ročně.

„Chtít po TMR 11 milionů je nesmysl. Myslím, že má smysl jednat o zvýšení nájemného v rozmezí od 1 do 3 milionů. Nájemné není pro město až tak podstatné. Důležité je, že Ještěd bude mít silného investora, který bude areál rozvíjet,“ uvedl primátor Tibor Batthyány.

POŽADAVKY MĚSTA BYLY NÍZKÉ A NEURČITÉ

Zastupitelé za Změnu ale poukazovali na to, že obě auditorské firmy se shodly, že požadavky města ve veřejné soutěži byly nepřiměřeně neurčité a nízké, zvlášť s přihlédnutím k významu a hodnotě veřejné soutěže.

„Auditoři tvrdí, že jsme měli zadat přesnější parametry toho, co po investorovi na Ještědu chceme, protože některá kritéria pak ani nešlo hodnotit, jak byla obecná. Proto bychom měli udělat nový průzkum trhu, zda tu není ještě další zájemce o Ještěd,“ uvedl náměstek primátora Jan Korytář.

S tím ale u ostatních zastupitelů nepochodil. „Teď, když tu máme konkrétní nabídku, tak ji nechceme? To povede jen k tomu, že budeme dělat další a další výběrová řízení, jejichž výstupem bude jen to, že Ještěd bude ještě v horším stavu, než je teď,“ okomentoval zastupitel za ODS Ondřej Červinka.

„Chtěli jsme soutěží zjistit, zda tu jsou i jiní případní zájemci než TMR. Ukázalo se, že ne. Druhá nabídka byla tak tristní, že ani nešla posoudit. Zuzana Kocumová před časem tvrdila, že má nějakého tajemného investora, který se ale do soutěže nepřihlásil. Co tedy máme dělat víc? Další srovnávání nabídek by bylo jen účelové,“ přidal se i Jan Berki ze Starostů.

VYJEDNÁVACÍ TÝM

Podmínky pronájmu a pachtu bude teď za město vyjednávat s TMR primátor a dva opoziční zastupitelé, Michal Hron (SLK) a Ondřej Červinka (ODS).

„Domluvili jsme se, že do 17. července jednotlivé zastupitelské kluby předloží své návrhy na to, co by ve smlouvě mělo být. Respektive co město od vstupu investora na Ještěd očekává,“ řekl Hron.

Podle něj je přitom nutné odstranit všechna rizika i pro případné předčasné ukončení smlouvy. Liberec má totiž z minulosti špatnou zkušenost s pronájmem Ještědu firmě Snowhill. Ta ho přestala po třech letech provozovat a město si od ní areál převzalo zpět i se čtvrtmiliardovým dluhem. Primátor Tibor Batthyány přitom doufá, že Tatra Mountain Resort převezme Ještěd ještě letos. „Doufám, že se nám podaří během září podepsat smlouvu, aby mohlo TMR začít s provozem už tuto zimu,“ dodal.