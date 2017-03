TUL proti vykradačům: Narušené plomby odhalí průmyslový počítačový tomograf

Liberec - Zloději se nezastaví před ničím a neodradí je ani bezpečnostní plomby. Často přicházejí s rafinovanými způsoby, jak plombu narušit, aniž by to bylo pouhým okem patrné.

Prof. Ing. Aleš Richter. Díky jeho vědeckému týmu se usnadní i práce kriminalistům při dokazování, zda byla zásilka narušena.Foto: TUL

Do boje proti vykrádání zásilek například značkového zboží, se teď pustil i vědecký tým profesora Aleše Richtera z ústavu mechatroniky Technické univerzity v Liberci. Ten přišel na nový způsob jak rozpoznat, že zásilka s jednorázovou bezpečnostní plombou byla před doručením otevřena. Využil k tomu jako první počítačovou tomografii, která odhalí i sebemenší porušení plomby.

TROJROZMĚRNÝ MODEL

„Výzkum se provádí v rámci projektu ministerstva vnitra, který se týká bezpečnostního výzkumu v České republice," řekla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. „Podařilo se nám najít správnou zobrazovací metodu, která umí najít rozhraní mezi plastovými a kovovými částmi. To, že umíme zobrazit i plastové části v trojrozměrném modelu, výrazně zvyšuje šanci poznat, zda byla plomba narušena, nebo se o to někdo pokoušel," popisuje novou metodu prof. Richter.

Výzkum provádějí liberečtí vědci na žádost firmy Euroseal. Ta ročně vyrobí desítky milionů plomb, které se používají při převozu nákladů, pro zabezpečení měřicích přístrojů, povinně jimi musí být označena i legálně ulovená zvěř.

„Chceme zvýšit bezpečnost a ztížit nelegální manipulaci s bezpečnostními plombami či pečetěmi. Typické jsou třeba manipulace s bezpečnostními plombami elektroměrů a plynoměrů při nelegálních odběrech, kdy distributorům vznikají značné škody. S „narafičenými" plombami se setkávají také odběratelé zvěřiny a ochranné plomby bývají poškozovány i u padělků značkového zboží. Velmi často řešíme dotazy našich zákazníků na eventuální neoprávněnou manipulaci s plombami," uvedl Evžen Babůrek, předseda představenstva Euroseal.

LUPA ANI RENTGEN VŠE NEODHALÍ

V případě, že není pouhým okem zřejmé, že plomba byla prolomena, přichází na řadu zkoumání pomocí lupy nebo mikroskopu. Pokud se ani tak nic neodhalí a zákazník na svém podezření trvá, prohlédne se plomba pomocí speciálních přístrojů, například průmyslovým rentgenem. Výsledky tohoto forenzního zkoumání mohou být použity jako důkazní materiál u soudních procesů. Problém je ovšem v tom, že průmyslové rentgeny poskytují jen dvourozměrný obraz, který může v daném úhlu snímání překrývat některé mechanické části plomby. Porušení struktury materiálu se tak nemusí vždy prokázat.

A právě to teď napraví zmíněný mikrotomograf.

„Ukáže odlišnou hustotu materiálu v různých řezech, podá informace o rozložení vláken, částic nebo pórů. Spolehlivě tak odhalí vady či praskliny v testovaném materiálu. Pomocí specifického softwaru můžeme analyzovat vzniklé řezy a sestavit 3D vizualizaci daného objektu," popsal Richter. V rámci výzkumu se vědci z TUL chtějí zaměřit i na vývoj nové konstrukce, se kterou by si zloději tak snadno neporadili. „Chceme využít elektroniku. To by narušení plomby značně ztížilo," naznačil Richter.