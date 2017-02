Trestných činů rekordně ubylo

Kriminalita v Libereckém kraji klesla nejvíce v celé republice¶

Chaty a chalupy okolo Máchova jezera jsou pod pravidelným dohledem policistů. Foto: Deník/Jiří Jelínek

Liberecký kraj – „Nevíme, proč to tak je, ale máme největší pokles kriminalityz celé republiky," konstatoval krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Nejvíce, téměř o polovinu, ubylo loni vloupání do chatek, chalup nebo sklepů a klesl i počet kradených aut. Celkově řešila krajská policie loni 9 185 trestných činů, o rok dříve to bylo o dva tisíce více.

„Bylo by laciné tvrdit, že je to jen zásluha policejní práce. Pokles kriminality má vazbu i na ekonomickou situaci v republice," vysvětlil Husák. Do zabezpečení svého majetku totiž už lidé neváhají investovat a jak potvrdila krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrové, často využívají i nákladnější, elektronické systémy. „Fungují například na principu sms, které informují o tom, že vevnitř chaty či chalupy došlo k pohybu," vysvětlila mluvčí. I tak však patří vloupání do ostatních objektů, jak policie tuto oblast trestných činů nazývá, stále k nejrozšířenějším.

Propracovanější zabezpečovací systémy se projevilyi na krádežích aut, těch oproti roku 2015 loni ubylo o dvacet procent. „Odcizit stodvacítku v roce 2010 a odcizit moderní vůz v roce 2016 je úplně jiné. Krádež vozidla je dnes sofistikovaná činnost, kterou se zabývají speciální skupiny lidí navázané na mezinárodní sítě. Automobily ukradené u nás tak většinou končí někde na východ od naší republiky," pokračoval ředitel a dodal, že tuto oblast kriminality letos policisté zařadili mezi priority. Podle mluvčí se většina ukradených aut rozebere na součástky, takže jejich vypátrání je téměř nemožné. „Proto se také kradou značky, kterou jsou nejvíce v oběhu. V našem případě jsou to škodovky," dodala mluvčí.

Naopak neubývá kapesních zlodějů a neklesá ani počet krádeží v bytech nebo rodinných domech. Čím dále častěji se policie musí také zabývat paděláním peněz. Naštěstí není podle ředitele kvalita falešných bankovek moc dobrá.

V rámci Libereckého kraje zůstává kriminalita stále nejhorší na Liberecku, kde se odehraje téměř polovina všech nahlášených případů.