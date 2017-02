Trať mezi Hrádkem a Žitavou se dočká opravy nejdřív za tři roky

Liberec - Rychlostní rarity na trati mezi Hrádkem a Žitavou se cestující jen tak nezbaví. Zatímco z Liberce do Hrádku frčí vlaky rychlostí až 100 km v hodině, za Hrádkem přes Polsko se začnou ploužit třicítkou, maximálně čtyřicítkou.

Vlak. Ilustrační foto. Foto: František Roček

Trať je v tak špatném stavu, že vyšší rychlost by mohla způsobit vykolejení. ' I když se na problém už roky poukazuje, vlak přes Porajów dál jezdí jako v dobách začátků železnice, kdy před ním běžel zřízenec s červeným praporkem. Polská velvyslankyně Grażyna Bernatowicz ale včera na jednání v Liberci ujišťovala, že vyhlídky na nápravu jsou.

„Jsme si vědomi toho, že jsme v Polsku v uplynulém období prakticky nečerpali z evropských fondů na rozvoj železnic. To se změní. Příští rok se má uzavřít dohoda o vysokorychlostní železnici mezi Prahou Libercem a Varšavou," řekla velvyslankyně. „Není možné, aby cesta z Prahy do Varšavy trvala přes deset hodin, to je stejné jako v dobách císaře Františka Josefa," dodala.

Kdy přesně ale dojde na opravu problematického úseku za Hrádkem, velvyslankyně neřekla. Mluví se však o horizontu tří až pěti let. „Kromě peněz je problém i v tom, kdo ten tříkilometrový úsek bude provozovat a starat se o něho, udržovat zabezpečovací zařízení a podobně. Jde o úsek, kde vlaky na polském území nestaví a který není napojen na žádnou jejich železniční větev, proto pro Poláky není zajímavý," řekl hejtman Martin Půta.

Minulý měsíc se ale ministři dopravy ČR a Polska předběžně dohodli, že trať by si pod svoji správu mohla převzít česká strana.

Ploužení vlaků přes Polsko má ovšem dopad na cestující. V Žitavě se aktuálně modernizuje vlakové nádraží. Vznikne tam železniční uzel, který od příštího roku umožní taktovou dopravu ve směru jak na Drážďany, tak i Varnsdorf. Cestující tak mezi vlaky přestoupí bez zbytečného čekání. Jenže pomalá jízda přes Polsko znamená nedodržování jízdních řádů. Pokud se trať neopraví na normální rychlost, budou muset cestující z Liberce čekat v Žitavě na navazující spoje 25 minut.