Tramvaj do Liďáků pojede až za měsíc

Liberec – Ještě do konce září se musí cestující obrnit trpělivostí. Od soboty už je sice průjezdná Masarykova třída, tramvaje se ale na koleje vrátí až 1. října.

Fügnerova. Terminál MHD Liberec. Ilustrační snímek.Foto: ČTK

Zastávky z Fügnerovy na konečnou v Lidových Sadech tak budou nadále obsluhovat náhradní autobusy. „Jenom už nebudou jezdit přes Husovku, ale po Masaryčce,“ řekl ředitel Dopravního podniku Luboš Wejnar. „Křižovatka Masarykovya Vítězné, kde se měnily koleje, byla hodně problematická, různě se tam kříží inženýrské sítě, které se musely nejen položit, ale hlavně propojit. I tak není vše hotové a příští rok bude Vítězná uzavřená znovu,“ upozorňuje dopravní ředitel DPMLJ Ludvík Lavička s tím, že jde ale o záležitost města, ne dopravního podniku.

RUMUNSKÁ V TERMÍNU

Aby mohly tramvaje vyjet do Lidových Sadů, musí se ještě dodělat výměna kolejí v Rumunské a Fügnerově ulici. Práce podle DPMLJ běží podle harmonogramu, hotovo má být do 30. září. „Během uzavírky ulice 5. května jsme také opravili trolejové vedení, které je připevněno k okolním domům. Po 25 letech provozu už nebyly účinné tlumící prvky nosné sítě. Nosné dráty jsme tak vyměnili za modernější laminátové provazce, domy už by tak neměly zaznamenávat žádné kmitání,“ dodal Lavička.

Během října pak ještě dojde ke zhruba 12 dennímu omezení silničního provozu na tramvajových přejezdech u Plauditu a Na Bídě, kdy se bude měnit nevyhovující žulová dlažba za litý asfalt. Provoz tramvají tím nebude omezen, místa se ale uzavřou pro automobily.