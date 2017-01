Trafiky končí jedna po druhé. Důvod? Špatné místo i podmínky

Liberec - Místo, kam dřív lidé chodili nejen pro noviny a cigarety, ale i informace, co se v okolí šustlo zajímavého. Zkrátka trafika. Ve městech je pomalu pohlcují obchodní centra. Na sídlištích a v okrajových částech mizí jedna po druhé.

SÍDLIŠTĚ KUNRATICKÁ „zdobí“ už dvě opuštěné trafiky. Foto: Deník

Slepá okna, otrhané reklamy, počmárané stěny, chátrající budka. Takový osud stihl před pár lety trafiku na sídlišti Kunratická, teď tu skončila i druhá a zároveň poslední u autobusové zastávky na konečné. Nahradila ji nová prodejna v obchodním centru. Když si chcete ráno koupit lístek na autobus, máte zkrátka smůlu. „Když chcete noviny v samoobsluze, musíte si přivstat, v osm už je nekoupíte," rozčiluje se starší paní na konečné „dvaadvacítky". Tiskoviny, cigarety a tabák sice nabízí v prodejně Tesco, projít ale přes celé sídliště je ale hlavně pro starší lidi z okrajové části rozlehlého sídliště obtížné. Potraviny se dají koupit do zásoby, noviny těžko.

Konkurence obchodních center, kde se dají noviny koupit spolu s nákupem, ale není jediným hřebíčkem do rakve této specifické živnosti. Trafiky totiž hynou na úbytě i kvůli nezájmu nakupujících. „Prodej novin klesl za dvacet let na desetinu, časopisy se prodávají jen málo. Mladí si všechno přečtou na internetu a těch starších ubývá," potvrdil majitel trafiky v Hanychově.

O moc lepší to není ani s cigaretami. „Od té doby, co jsou na nich obrázky (reklamní kampaň odrazující od kouření snímky nádorů plic, pozn. red.) spadl prodej o polovinu," potvrdil Vladimír Dostál, nájemce trafiky v centru Liberce. „Tržby z cigaret byly dřív kolem 25 tisíc, teď je to nějakých dvanáct. Jsem placený z tržeb, což mi vychází na 39 korun za hodinu. Za to by dnes nedělal už asi nikdo," dodává a s živností končí.

TVRDÉ PODMÍNKY, NÍZKÉ ODMĚNY A EET

Není jediný. Právě kvůli špatným podmínkám dalo podle rychlého průzkumu Deníku výpověď už více nájemců. „Jsme tu od rána, žádná pauza na oběd, žádné sociální zařízení, na záchod musíme chodit buď do okolních domů a provozoven nebo do křoví. Kolegyni nedávno přepadli, když odnášela tržbu. To mi za to nestojí. Končím taky," přidala se další z nájemkyň. „Pracujeme sice na živnosťák, ale nemůžete nic, jen co vám nadiktují," netají se jiná. „Mnoho povinností, žádná práva. To se mi nelíbí," přidává se kritikou další.

Nestýskají si však pouze nájemci, pláče i většina soukromých provozovatelů. Důvod? Registrační pokladny. „V březnu končím. Nákup karty a provoz internetu je investice, která se mi už nevrátí," potvrdil jeden z oslovených trafikantů v Liberci. Zdá se, že dny trafik jsou pomalu sečteny. Což bohužel neplatí pro ty politické.