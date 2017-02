Teplo může být v Liberci výrazně nižší

Liberec - Podle města může být cena tepla v Liberci 550 Kč za gigajoul.

Foto: Jakub VolnýZASTARALÝMI PAROVODY uniká až 40 % tepla, které jde k zákazníkům. Město požaduje revitalizaci alespoň dvou větví ze tří stávajících, Teplárna mluví jen o výměně parovodu v centru města směrem na Pavlovice. Další sporný bod, na kterém se mFoto: VLP / Archiv VLP

Zbavit se nálepky nejdražšího centrálního vytápění v republice. To je cílem vyjednávání, která teď vede město Liberec s Teplárnou. Před dvěma lety se v Liberci za dodávku tepla z Teplárny platilo 750 900 Kč/GJ, vloni to bylo 699 Kč a letos je cena stanovena na 672 Kč. To však stále není to, s čím se chce radnice spokojit. „Máme detailně spočítáno, že ekonomicky dosažitelná cena z Teplárny Liberec je 550 Kč za gigajoul včetně DPH. Musí ovšem dojít k úspoře nákladů v Teplárně, což je věc, na které se zatím nemůžeme shodnout," uvedl náměstek primátora Jan Korytář. „Objevují se nové a nové skutečnosti, ze kterých lze učinit závěr, že základním důvodem vysoké ceny tepla v Liberci je primárně způsob hospodaření Teplárny," uvedl Tomáš Bobek z právní kanceláře Máchal a Bobek, kterou si město najalo.

Podle Michala Kusáka z auditorské firmy BDO, která rovněž s městem spolupracuje, tvoří téměř polovinu nákladů Teplárny smluvní vztahy mezi ní a většinovým vlastníkem, skupinou MVV. „Bohužel, i když jsme akcionáři, tak nám Teplárna odmítá tyto smlouvy ukázat, čímž jsou omezována naše práva," uvedl zastupitel Ondřej Petrovský, který je za město členem představenstva Teplárny. Vedení města už před časem poukázalo na to, že na základě těchto smluv si podle něj MVV nechává vyplácet nepřiměřené zisky.

Hlavní spor, který už vyústil v podání žaloby ze strany Teplárny, se teď vede o vložení majetku města do společnosti. Jde o infrastrukturu, kterou si teď Teplárna od města pronajímá. Pokud by město i MVV tento majetek na Teplárnu převedli, ušetřila by ročně 50 milionů. Ve smlouvě se ale hovoří o tom, že vklad majetku nastane až tehdy, když dojde k poklesu volných peněžních prostředků Teplárny pod 20 milionů.

Zatímco Teplárna tvrdí, že k tomu už došlo, město a jím najaté právní a auditorské firmy tvrdí opak. „Poskytly nám jen jednu excelovskou tabulku s pětadvaceti řádky, které podle nich ukazují vývoj hospodaření Teplárny na 10 let dopředu. Žádné detailní podklady jsme od nich neobdrželi, respektive nám je odmítají poskytnout a prakticky s námi nespolupracují," uvedl Michal Kusák.

Takové tvrzení ale Teplárna odmítá. „Smlouvy jsou k dispozici všem členům představenstva, zástupci města v představenstvu byli mnohokrát vyzváni k jejich prostudování. Posudky města jsou zpracovány čistě účelově. Veškeré vztahy mezi Teplárnou Liberec a ostatními společnostmi skupiny MVV Energie CZ jsou v souladu s právními normami," uvedl místopředseda představenstva Jaroslav Pantůček s tím, že i cílem Teplárny je cenu snižovat. „Zásadně se však lišíme v postupu, jak toho dosáhnout. Cena navrhovaná městem není reálná, protože všechny podklady, ze kterých město vychází, jsou chybné. Celou řadu kroků k zefektivnění hospodaření, včetně interních úspor, jsme již učinili," dodal Pantůček.

Zítra proběhne další jednání mezi zástupci města a Teplárny. Pokud podle Korytáře nedojde ke shodě do konce března, bude město připravovat kroky k decentralizaci vytápění.