Teplárna přitvrdila, podává žalobu na město

Liberec – Podle Teplárny Liberec neplní město smlouvu.

NOVÝM členem vyjednávacího týmu za Teplárnu a zároveň novým místopředsedou představenstva je Jaroslav Pantůček. Dříve byl ve vrcholových pozicích České spořitelny, MERO ČR a UniControls.Foto: ČTK

Radnicí tolik vychvalované pětileté snížení ceny tepla v Liberci zřejmě bere za své. Město je teď s Teplárnou Liberec spíše na kordy, než aby pělo na společnou notu. Už na podzim obdrželo město od Teplárny předžalobní výzvu, aby splnilo svoji část dohody, která odběratelům zaručuje do roku 2020 snížení ceny tepla o 14,5 %. Tedy aby do Teplárny vložilo svůj majetek, který má Teplárna v pronájmu a platí za něj městu skoro 10 milionů ročně. Bezplatným vkladem už by se nájem neplatil a náklady by se tak nepromítaly do koncové ceny. Jenže radnice teď vložení majetku zpochybňuje, čímž zablokovala i vložení majetku druhého akcionáře MVV Energie, za který Teplárna platí 40 milionů ročně.

„Žalobu jsme podali dnes ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, zahájení soudního jednání očekáváme v březnu nebo dubnu letošního roku," řekl nový místopředseda představenstva Teplárny Liberec Jaroslav Pantůček, který na této pozici vystřídal od ledna Jitku Holčákovou. I tak Teplárna věří, že prostor pro dohodu s městem stále je. Žalobu považuje jen za nutný krok.

„Je to naše pojistka pro případ, že se nedohodneme a město smlouvu nesplní. Finální řešení sporu musí přijít co nejdříve, ať již dohodou nebo soudním rozhodnutím. Splnění smlouvy je jediná cesta, jak může Teplárna dodržet své závazky vůči zákazníkům a udržet dlouhodobě snížené ceny tepla," zdůrazňuje Pantůček.

Podle náměstka primátora Jana Korytáře ale Teplárna neprokázala, že by jí klesl dlouhodobě objem volných prostředků pod 20 milionů, což je podmínka vkladu městského majetku. „Neposlali nám žádné relevantní podklady, ze kterých by toto vyplývalo," řekl Korytář s tím, že radnice má podezření, že značná část peněz končí u většinového vlastníka MVV Energie. Na včerejší valné hromadě navíc zástupci města nepodpořili projekt GreenNet, který počítá s obměnou zastaralých parovodů.

Jaký bude další postup zatím není jasné. Na podzim město žalobu od Teplárny zlehčovalo. „Podání žaloby by nebylo pro Teplárnu výhodné. Pokud by s námi začal druhý akcionář jednat tímto způsobem, došlo by k výraznému narušení důvěry ve společný projekt," uvedl v listopadu Korytář.