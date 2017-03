Teplárna bije na poplach, výměna parovodů vázne

Liberec - Připravovaná revitalizace zastaralých parovodů v Liberci je v ohrožení. A spolu s tím i další zlevnění tepla pro odběratele.

Liberecká teplárna.Foto: Jiří Částka

Dnešní valná hromada rozhodne, zda dojde na modernizaci sítí. V ohrožení je zlevnění tepla pro zákazníky. Alespoň to tvrdí místopředseda představenstva Teplárny Liberec Jaroslav Pantůček. „Dochází tu k velkým únikům tepla z povrchu parovodů. Už jsme si vyjednali dotaci na revitalizaci jedné ze tří rozvodných větví, tedy z centra města do Pavlovic. Dotace pokryje 30 % nákladů, celkem pak jde o projekt v hodnotě 320 milionů. Jenže kvůli tomu, že to město neustále shazuje ze stolu, hrozí, že nebude nic. Kvůli snížení ceny tepla pro zákazníky, které se vyjednalo na pět let, jsme ve ztrátě. Tím pádem si ani nemůžeme na modernizaci potrubí vzít úvěr u banky," uvedl Pantůček.

V Teplárně dnes proběhne valná hromada, která ukáže, zda jsou oba akcionáři schopni se domluvit. Město, které v Teplárně vlastní 30 %, totiž odmítá vložit do společnosti svůj majetek, který si dnes od něj Teplárna pronajímá za 10 milionů ročně. Rovněž požaduje revitalizaci i dalších větví. Podle Pantůčka ale byly podmínky pro vklad města dávno splněny a revitalizaci lze kvůli finanční náročnosti provést jen postupně, ne naráz.

NA SPALOVNĚ NEUŠETŘÍ

„Nerozumím těm sporům. Sníženou cenu tepla pro zákazníky chceme udržet, ale bez modernizace sítě to nejde. Je mi líto, že ten projekt stojí, i když jsou na ministerstvu peníze připraveny. Jenže dokud budeme městu platit za pronájem, nemůžeme si dovolit spoluúčast u dotace, ani úvěr," řekl Pantůček. Zároveň odmítá tvrzení, že Teplárna záměrně odebírá za vyšší ceny teplo ze spalovny, aby tak přilepšila jejímu vlastníkovi, který vlastní z valné většiny i Teplárnu, tedy skupině MVV Energie.

„Cena tepla ze spalovny podléhá Energetickému regulačnímu úřadu a je o 5,5 % nižší, než je cena věcně usměrňovaná. Takže tvrzení města, že lze na teple od spalovny ušetřit, není pravdivé," řekl Pantůček.

„My jsme na projektu připraveni nadále spolupracovat, ale záleží na konkrétních podmínkách, které nesmí být výhodné jen pro jednoho akcionáře," řekl náměstek primátora Jan Korytář. Opozice v Liberci přitom dlouhodobě požaduje, aby se zřídily po městě lokální výtopny, ze kterých je teplo levnější. „Lokální plynové výtopny produkují 1 gigajoul o 200 Kč levněji než teplárna. Příklady, jako je bytový dům Hokejka, ukazují, že takové projekty lze běžně ufinancovat," uvedl například zastupitel za SLK Jan Marek. Podle Pantůčka jde ale o krátkozrakost. „Lokální kotelny jsou teď výhodné díky nižším cenám plynu, ale za 10 15 let už ta cena bude úplně jinde. Zatímco cena tepla ze spalovny bude pořád na stejné úrovni. I proto není vhodné další odpojování," zmínil šéf Teplárny.

