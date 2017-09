Tatrhy jsou vlastně společenská záležitost, říká jejich zakladatelka V. Iblová

Liberec – Už podruhé se v Liberci uskuteční Tatrhy. Svátek nejen pro milovníky blešáků. Kvůli počasí pořadatelé akci přesunuli do Výzkumáku.

Spojíte-li slova Tady a trhy, vzniknou tatrhy. Příjemná záležitost, kde můžete poklábosit, nakoupit to, co vlastně vůbec nepotřebujete, poslechnout si muziku, kterou jinde neuslyšíte, ale hlavně si užít příjemné dopoledne, které se vymyká fádnosti všedních dnů. Vymyslela ho Veronika Iblová a její přátelé a podporují ho třeba Nadace Via či Jablotron. Tuto neděli se budou konat opět v Liberci, tentokrát v Klubovně Výzkumák vedle Krajského úřadu. Kromě stánků na vás čeká třeba vystoupení violoncellistů, libereckého hudebníka Drbana, bubnování nebo loutkové divadlo.

Co vlastně jsou Tatrhy a čím se liší od těch klasických?

Základem Tatrhů je pestrost. Tím, že kombinujeme stánky s novým zbožím s bleším trhem i jídlem a pitím, vzniká úplně jiná atmosféra. Potkávají se tu lidé, kteří by se třeba na design market nevypravili a řada lidí sem ani nejde nakupovat. Jen jdou třeba poslouchat hudbu, potkat známé a užívat dne.

To už napovídá, proč vlastně vznikly. Koho jste chtěli oslovit?

Přišlo nám, že tenhle v Evropě běžný koncept nedělních trhů v ČR chyběl. Jsou tu obecní slavnosti, farmářské trhy i blešáky. Ale jsou to takové oddělené světy. Tatrhy jsou spíš společenská akce. Tak jako se za první republiky korzovalo, tak dnes si zajdete do parku na Tatrhy.

Koncem srpna se konaly třeba v Jablonci nad Nisou, kde obohatily klasický ovocný a zelinářský trh na náplavce u autobusového nádraží. Překvapilo mě, kolik tam bylo různých prodejců od palačinek přes kávu… S jakým zájmem prodejců se setkáváte?

Zájem stánkařů je už od začátku větší, než dokážeme pojmout. Počet stánkařů se ostatně za dva měsíce zdvojnásobil. Díky tomu si ale můžeme vybírat a neopakovat pořád dokola ty stejné prodejce.

Součástí Tatrhů je i klasický blešák, kde může kdokoli nabídnout cokoli. Jak se může přihlásit?

Bleší trh je mnohem otevřenější. Když si člověk přinese stolek nebo deku, většinou se místo najde. Stačí se přihlásit u nás na facebooku: www.tatrhy.cz.

Brali jste si někde vzor? V mnoha zemích ať už je to Holandsko, Francie apod. jsou podobné trhy, které pořádají sami lidé, celkem běžné?

Pro nás je velký vzor Berlín a vůbec sever Evropy. Trhy jsou tam mnohem pestřejší, organizované často dobrovolníky a spolky. Myslím, že sem do Jizerek to skvěle zapadá. Farmářů tu není moc a vozit zboží přes půl republiky nedává smysl. Za to šikovných výrobců je tu čím dál víc.

Na trhy potřebujete nějaký prostor, podporuje vás třeba radnice? Vždyť jde o oživování veřejných prostor, což je třeba směr, který si vytyčil liberecký primátor.

Radnice nás moc nepodporují, ale zatím jsme o to ani moc neusilovali. Nám je nejlépe, když se dohodneme s majitelem soukromého pozemku, který nemá využití. Třeba právě Resslův park je dobrý příklad.