Studenti v kraji věří Pirátům. ANO skončilo s dlouhým odstupem na 2. místě

Liberecký kraj – Pokud by do své budoucnosti, minimálně na nejbližší čtyři roky příštího volebního období, mohli mluvit všichni, kteří už nosí v kapse občanku, pak by o dalším směrování naší země rozhodovali Piráti.

Studentské volby. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Michal Šafus

Dlouho za nimi by teprve skončilo hnutí ANO 2011 (11,88%), třetí místo by patřilo TOP 09 (11,75%), na čtvrté příčce by skončila Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury (SPD) s necelými 8 procenty. Na pátém místě Strana Zelených (6,33%). Do Parlamentu by se ještě dostala ODS (6,14%) a hnutí SPORTOVCI (5,21%).

Vyplývá to z projektu Studentské volby, který se 3. a 4. října konal na 281 středních školách v republice. Volby „nanečisto“ si v nich vyzkoušelo 40 086 náctiletých. BEZ KOMUNISTŮ Dostat se do Poslanecké sněmovny by vůbec neměli šanci komunisté, ani ČSSD. KDU-ČSL by do sněmovny nominovali jen studenti na Valašsku, jižní Moravě a na Vysočině. SPD Tomia Okamury s neskrývaně nacionálními prvky v rétorice by hned po Pirátech nejvíce preferovali mladí ze severní Moravy, Zlínska a Karlovarského kraje, tedy výrazně chudších regionů. Nejméně hlasů by naopak měli v multikulturní Praze, kde se mladí s cizinci běžně dostávají do kontaktu a díky osobní zkušenosti se nenechají zastrašit fiktivním nebezpečím.

MLADÍ NAZNAČILI TREND

Také v Libereckém kraji se výsledky voleb odlišují od těch republikových. Například Babišovo hnutí ANO by mezi studenty předběhla T0P 09, v kraji představovaná bývalým starostou Železného Brodu a vystudovaným učitelem Václavem Horáčkem. Starostům v čele s Markem Pieterem by dalo hlas 8,5 procenta.

Nejhůře v porovnání s republikovými výsledky dopadla na Liberecku Okamurova SPD, kterou by ve fiktivním Parlamentu předhonili také Zelení. „Výsledky bude možné už za necelé dva týdny porovnat s realitou skutečných voleb a je jisté, že se budou lišit. Zároveň to naznačuje určitý trend voličských preferencí mezi mladými,“ vysvětlil zakladatel projektu Karel Strachota.

Piráti, které by částí z recese, částí pro jejich nezatíženost se současnými či minulými parlamentními stranami volilo nejvíc studentů, by v našem kraji dosáhli ještě lepších výsledků než v celé ČR. Mimochodem právě z Jablonce nad Nisou pochází lídr Pirátů, Ivan Bartoš, absolvent Husitské teologické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky potěšily i krajského lídra, Ondřeje Kolka. „Jsem rád, že zájem o naši politiku neupadá, naopak se zvyšuje,“ řekl. Výsledek podle něj naznačuje nezájem ostatních stran o mladé lidi. „Strany o tom sice mluví, ale výsledky vidět nejsou,“ dodal.

„Určitě to není recese, pročítal jsem si podrobně programy všech hlavních stran. Piráti jsou na rozdíl od nich otevření a nedělají skrytou politiku,“ vysvětlil student z Železného Brodu. I On půjde letos k volbám poprvé.

ZKOUŠKA DEMOKRACIE

Studentské volby pořádala organizace Člověk v tísni.

Cílem bylo přiblížit studentům volební systém, zvýšit zájem o veřejné dění, ale i účast o řádné volby mezi mladými, kteří tuto šanci budou mít letos vůbec poprvé. Možnost volit měli studenti starší 15 let. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné. Včetně volební komise, hlasovacích lístků i urny za plentou. Také zpracování výsledků probíhalo obdobně, jako při skutečných volbách.