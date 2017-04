Strážníci sbírali použité jehly v centru Liberce a jeho okolí

Liberec - /GALERIE/ Rukavice, pinzety, dezinfekční spreje a sběrné boxy. Strážníci v Liberci včera prolézali kdejaký zapadlý kout, dětská hřiště a parky. To vše s jediným cílem.

Posbírat pohozené injekční stříkačky a jehly. „Jde o infekční materiál po narkomanech. Vyčistíme tak město a zároveň snížíme riziko šíření nakažlivých onemocnění," vysvětluje mluvčí městské policie Daniela Bušková. Nejde přitom o výjimečnou činnost, strážníci jehly nebo plastové ampule na ředění dávky drogy sbírají z veřejných prostranství po celý rok. „Akce Jehla je ale výjimečná tím, že má celostátní charakter, kromě Liberce sbírali včera strážníci jehly a stříkačky ještě v dalších 29 městech," dodala Bušková.

Do plastového boxu hází strážník Jiří Peřina už několikátou stříkačku. „Tady v parku na Rybníčku je nacházíme nejčastěji, hodně se jich povaluje i na Fügnerce, na dětských hřištích v Rochlici, protože tam je velká aglomerace lidí. Také kolem různých barů nebo rockových klubů, pravidelně je nacházíme i v různých vybydlených domech. Tam si musíme dávat hodně pozor, kam a na co šlapeme," říká Peřina.

POZOR NA ODĚRKY

I nepatrné píchnutí použitou jehlou může způsobit velké zdravotní komplikace. Akce Jehla proto působí i jako osvěta pro veřejnost. „Poměrně často nám volají lidé, že našli někde stříkačku nebo jehlu. Vždy jim říkáme, ať na to nesahají, nikdy nevíte, čím je to kontaminované. K takovému nálezu vyšleme hlídku s ochrannými pomůckami a vše pak odevzdáme organizace Most k naději, která to odborně zlikviduje," vysvětluje Bušková. V případě nálezu tak mají lidé volat tísňovou linku 156. Pokud najdete jehlu v tramvaji nebo autobuse, oznamte vše řidiči, který už ví, co má dělat. Celkem včera našli strážníci v centru Liberce 16 stříkaček a ampulí.