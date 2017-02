Strážníci jsou stále nedostatkové zboží. Chybí po celém Libereckém kraji

Liberecký kraj - Na některých stanicích městské policie stále trpí nedostatkem zaměstnanců. Mohou za to těžké fyzické testy, ale i novela zákona, která nařizuje, aby měli strážníci maturitu.

Už před sedmi lety vyšla v platnost novela zákona o obecní policii, která od každého strážníka od ledna roku 2016 vyžaduje maturitní zkoušku. I přes to, že měli strážníci čas si maturitu dodělat, to někteří nezvládli a doteď kvůli tomu trpí městské policie skrz celým krajem nedostatkem strážníků. Někteří velitelé se rozhodli nejlepší zaměstnance, kteří si maturitu nedodělali, převelet.

„Je to problém, který nás stále trápí a tuto situaci řeší velitelé po celém kraji. U nás v Chrastavě nám od té doby chybí v řadách jeden strážník, chyběli nám dva, ale v loňském roce se nám podařilo jednoho nového strážníka získat," uvedl velitel městské policie v Chrastavě Marcel Másílko.

Podobně je na tom Českolipsko. Oproti situaci například v Doksech, kde na celé město dohlíží jen dva strážníci a bylo by jich potřeba alespoň pět, je na tom Česká Lípa podstatně lépe. „Co se týče personální situace, mělo by nás zde být celkem 36, ale je nás 32.

Doufám, že v tomto roce alespoň dvě ze čtyř volných míst obsadíme," uvedl Vladimír Jeník, velitel strážníků v České Lípě. V Doksech lákají uchazeče například na zvláštní příplatek až 6 000 korun, nabízí i náborový příspěvek a nástupní osobní ohodnocení, zatím však marně.

ŠPATNÁ FYZIČKA

Velitelé se shodují, že o práci u městské policie je obecně zájem, problém je však v tom, že většina uchazečů neprojde testy, hlavně těmi fyzickými. Veřejnost má na novelu názory různé. „Je to správně, že mají mít strážníci městské policie maturitu. Neříkám, že je to důkaz inteligence, ale přijde mi to prostě jako zkouška rozumu a dospělosti," říká Hana Stehnová z České Lípy. Opačný názor už v minulosti vyjádřil starosta Chrastavy. „Považuji to za nerozumné ustanovení, městští policisté mají přece vlastní odborné zkoušky," zlobil se již dříve Michael Canov, starosta Chrastavy.

MIMO POSTAVENÍ

V České Lípě i v Hrádku nad Nisou řešili situaci, kdy nechtěli přijít o dlouholeté zaměstnance, a tak se rozhodli je převelet. „U nás se tato novela týkala jednoho z nejlepších strážníků, proto jsme se rozhodli a dali mu velkou šanci, která se dává jen jednou za život. Zatím jsme ho zařadili jako občanského zaměstnance, jejichž pravomoci jsou užší," uvedl Vladimír Jeník. V Hrádku nad Nisou byl strážník, který si nedodělal maturitu, zase přeřazen k obecné policii. „Nyní se věnuje například prevenci ve školách, nebo působí s asistenty kriminality," popsala velitelka městské policie v Hrádku nad Nisou Iva Krváková. Zákon o obecní policii má ještě jednu výjimku, maturitu totiž nemusí mít ti strážníci, kterým k 1. lednu loňského roku bylo 45 let a již mají za sebou tři zkoušky odbornosti.

Problém s nedostatkem strážníků měli před časem také v Turnově a v Novém Boru, tam je nyní však situace stabilizovaná.