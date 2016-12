Stop hazardu. Zmizí i kasina

Liberec - Zastupitelé schválili nečekaně nulovou variantu hazardu.

Herna s hracími automaty. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Tomáš Kubelka

Ještě předevčírem to vypadalo, že Liberec povolí v nové vyhlášce o hazardu kasina s živou hrou, zatímco herny s automaty zruší. Teď je vše jinak. Zastupitelé dali těsnou většinou přednost protinávrhu, který předložil Josef Šedlbauer ze Změny. Vyhláška, pro kterou zvedlo ruku 20 zastupitelů, počítá s nulovou variantou, tedy že z města zmizí kromě heren i kasina. O materiálu primátora Tibora Batthyány, který počítal se zachováním kasin, zastupitelé ani nehlasovali. Ač zachování kasin byl původně společný koaliční návrh, přesto přišel od Změny ještě protinávrh. A víceméně nečekaně prošel.

„Primátor se svým návrhem na pouze částečnou regulaci neuspěl i proto, že předtím dvakrát potopil společný koaliční návrh. Nechtěli jsme tuto situaci riskovat potřetí, proto vznikla nulová varianta, a jak se ukázalo, náš návrh podpořila většina zastupitelů, za což jim děkujeme," uvedl náměstek primátora Jan Korytář.

ROK PROVIZORIA

Vyhláška s nulovou tolerancí začne platit v Liberci od ledna 2017. Neznamená to ale, že hned po Novém roce všechny herny a kasina zavřou. „Ze zákona musíme nechat doběhnout už vydaná platná povolení k provozu. To znamená, že k útlumu dojde postupně během roku a skutečná účinnost začne až od ledna 2018," řekl už dříve Batthyány.

Kromě Změny hlasovali pro plošný zákaz hazardu i někteří zastupitelé z ČSSD, KSČM, SLK a nezávislá Zora Machartová. „Většina našeho klubu považuje nulovou variantu za problematickou kvůli riziku zvýšeného nelegálního hazardu, ale než žádná vyhláška, tak raději alternativa s úplným zákazem," uvedl za SLK David Václavík.

SKUTEČNĚ NULOVÁ?

Majitelé kasin v Liberci zatím moc nechtějí v tuto chvíli rozhodnutí zastupitelů komentovat. „Celou dobu nás vedení města ujišťuje, že kasína zůstanou. Už jsme investovali nemalé peníze do toho, aby tu mohly být i požadované tři živé hry a najednou plošný zákaz. Co řeknu zaměstnancům?" ptá se jeden z provozovatelů, který nechtěl zveřejnit jméno. Navíc se domnívá, že nulová vyhláška hazard nevymýtí. A podobné obavy se objevují i mezi lidmi v internetových diskuzích. „Takhle se aspoň vědělo, kde se hraje a mohlo se to hlídat. Teď jen budou bujet různé nelegální herny, nebudou se z toho odvádět daně, město se připraví o příjmy. Jaká je v tom logika?" ptá se například Jaroslav Pecina.

Josef Šedlbauer, který vyhlášku předložil, ale tvrdí, že nulová varianta možná až tak nulová nebude. „Herny a kasina na každém rohu jsou pozůstatkem divokých 90. let. Tolik jich nenajdete prakticky nikde na světě. Jsme zvyklí a už ani tolik nevnímáme, jak moc to ovlivňuje lidi a život ve městě. Hazardní hraní tímhle rozhodnutím z Liberce nezmizí, ale nemusíme mu stále jen vycházet vstříc," řekl Šedlbauer s tím, že svolá pracovní skupinu zastupitelů, která promyslí, jak dál postupovat.

„Stále platí, že v současné situaci bychom považovali za přijatelné mít ve městě 1-2 kasina, aby existovala i v Liberci legální alternativa," dodal Šedlbauer. Jak případné uvolnění zákazu bude vypadat, tak zatím není jasné. Plošný zákaz hazardu platí dnes v 600 obcích a městech v ČR. V Jablonci ale záhy pravidla uvolnili, takže tam dnes funguje 11 kasin. Důvodem prý byl propad příjmů města. Liberec by měl přijít o 76 milionů.