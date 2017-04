Staví bez razítka: Vedení Liberce si chce víc posvítit na černé stavby po městě

Liberec - Dům uprostřed dvora klasicistního domu roste už několik měsíců v ulici Na Kopečku naproti restaurace Neptun.

Liberecká radnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Škvára

„Divili jsme se, co se tam děje. Je tam krásná vstupní brána do dvora, ale ten teď prakticky zmizel, vzniká tam nový dům. Vypadá to hodně zvláštně," řekl Deníku jeden z pravidelných hostů restaurace. A divili se i památkáři. Dům čp. 89 je totiž součástí městské památkové zóny. Žádné povolení k zastavění dvora novým domem přitom nikdo nevydal. Památkáři se proto obrátili na stavební úřad.

„Byla provedena obhlídka stavby i s fotodokumentací. Přítomný pracovník stavební firmy byl ústně vyzván k okamžitému zastavení prací a následně byl dopisem vyzván i vlastník stavby ke kontrolní prohlídce a k bezodkladnému zastavení stavby," uvedla mluvčí radnice Jana Kodymová.

Objekt patří společnosti Real Immo podnikatele Davida Polana. Ten vlastní po Liberci několik nemovitostí a naposledy se do sporu s městem dostal kvůli záměrně otrávenému stoletému dubu, který stál na pozemku poblíž libereckého zámku, kde chce Polan stavět. Stavební úřad s ním teď zahájil správní řízení o deliktech proti stavebnímu zákonu. „Následovat bude další řízení o odstranění nepovolené přístavby a dalších dílčích úprav stávající budovy," dodala Kodymová. Vyjádření Davida Polana se redakci nepodařilo získat.

MÍSTO CHATKY BARÁK

Nejde však o jedinou černou stavbu v Liberci. Další je například ve Sladovnické ulici na katastru Vratislavic. „Zjistili jsme už při přípravě nového územního plánu, že tam v zahrádkářské kolonii vznikly dvě stavby, které tam nepatří. Nesplňují požadavky na odstupy staveb, odslunění ani na metry čtvereční. Podle územního plánu tam mohou být stavby do 25 metrů čtverečních, ale tohle je tak 100 metrů. Hned vedle jsou městské lesy, odkud si opět bez povolení bral vlastník dřevo na stavbu," uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

NĚKDE TO NEJDE?

Jenže zatímco v případě ulice Na Kopečku stavební úřad jedná, tady je ticho po pěšině. „Zjistili jsme, že městský obvod Vratislavice na tyto černé stavby upozornil už před rokem, my jsme také podávali podnět a stále se nic neděje," podivuje se Hrbková.

Rada města proto zadala tajemníkovi magistrátu, aby sepsal přehled všech podnětů na černé stavby a jak s nimi stavební úřad naložil. „Chceme nastavit taková pravidla, aby nedocházelo k tomu, že přijde upozornění na nepovolenou stavbu a stavební úřad s tím nic nedělá. Tohle nejsou ojedinělé případy, tohle je, bohužel, stav, který tu trvá už roky," dodala Hrbková s tím, že sami radní v tomto směru ale moc pravomocí nemají.