Stavba roku Libereckého kraje letos v oslabení

Liberecký kraj – Porota vybírala z rekordně nízkého počtu přihlášek.

Po několika měsících skončila oprava stezky k Modlivému dolu u Svojkova.Foto: Lesy ČR

Že by se v Libereckém kraji vloni nic nestavělo? Porota soutěže o Stavbu roku Libereckého kraje byla letos v nezáviděníhodném postavení. „Do soutěže se přihlásilo jen devět projektů, což je zklamání. Proto jsme také neudělili hlavní cenu pro absolutního vítěze, aby se tím nedegradovala ocenění v předchozích letech. Má jít o stavby výjimečné svým řešením nebo náročností. I když se přes nízký počet sešly v soutěži kvalitní stavby, na nejvyšší ocenění to nebylo,“ řekl předseda krajské pobočky České komory autorizovaných inženýrů a techniků Karel Urban.

Kdo naopak může být spokojen, jsou Lesy ČR. Ty do soutěže přihlásily několik staveb a se třemi uspěly, a to i u veřejnosti, díky které získaly i Cenu sympatie. „Jde o obnovu turistické stezky a křížové cesty, která se po 43 letech vrátila do Modlivého dolu u obce Svojkov. Jsme potěšeni, že lidé naši práci oceňují, protože v těchto projektech se snažíme vždy obnovovat to, na čem má zájem i veřejnost, starostové obcí, různé spolky a podobně,“ uvedl krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář.

Cenu Junior získali letos Adrian Balog a Ondřej David ze střední školy hospodářské ve Frýdlantu za rekonstrukci omítek bývalých stájí na Zámeckém dvoře v Černousích. Porotu zaujala i obnova památkově chráněné Liščí boudy na Kristiánově, provozní objekt SBD Sever v Liberci, lesní cesta Bedřichovská a retenční nádrž v Bulovce.