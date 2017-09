Stavba na 1. Máje se opozdí

Liberec – Už letos měly na třídu 1. Máje najet buldozery. Společnost S group holding začne ale s výstavbou zřejmě až příští rok. Místní se stavbě snaží zabránit.

TŘÍDA 1. MÁJE.Foto: Deník

Řadu domů, které by zaplnily proluku mezi nádražím a centrem města, plánuje S group holding postavit už několik let. Jak ale potvrdil její mluvčí Ondřej Paclt, teprve na podzim bude společnost žádat o stavební povolení. Se samotnou výstavbou pak chce holding začít v prvním pololetí 2018. „Stále sledujeme vývoj realitního trhu a projekt dostavby přizpůsobujeme aktuálním trendům,“ vysvětlil Paclt.

MÍSTNÍ JE NECHTĚJÍ

Řada nových domů je trnem v oku obyvatelům paneláků v Matoušově ulici, kterým se nelíbí, že jim zmizí volné prostranství před domy a že se ulice celkově zúží. Podle některých může být i problém s dopravou. Jak se ale vyjádřil mluvčí stavební společnosti, zatím se na ně nikdo s nesouhlasným stanoviskem neobrátil. „Je pravda, že dříve jsme neotevřeli pusu. Ale to, že ještě nedostali stavební povolení, nám dává naději,“ vysvětlila jedna z obyvatelek paneláků, paní Eliška Krupková. „Určitě ještě vzneseme námitky,“ dodala.

DOPIS PRO PRIMÁTORA

„Napsal jsem panu primátorovi otevřený dopis. Není mi například jasné, jak to, že má Syner územní rozhodnutí od roku 2009 a dosud ani nekopl,“ zlobí se další ze zdejších obyvatel, pan Pavel Maršalko, podle kterého mělo město možnost územní rozhodnutí zrušit. Jak se ale vyjádřil primátor Liberce Tibor Batthyány, na tom, že ještě S group nezačal stavět, není nic divného. „Je to běžná záležitost. Developeři to tak dělají,“ vysvětlil primátor, který námitky zdejších sice chápe, ale radnice se stavbou nic nezmůže.

„Nemáme vliv na rozhodnutí stavebního úřadu,“ vysvětlil primátor, podle kterého si třída 1. Máje dostavbu zaslouží. Vzniknout by zde mělo několik domů s bytovými i kancelářskými jednotkami, a obchody. Jediný problém měla rada města s původní verzí parkování. Nakonec bude parkoviště ukryté pod travnatou střechou a místo rampy se postaví výtah pro auta.