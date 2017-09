Starostům se nezávislost vyplácí. ANO vítězí

Liberecký kraj – Podle posledního průzkumu společnosti SANEP by voliči v Libereckém kraji poslali do Poslanecké sněmovny 9 stran a hnutí.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Karásek

Pár týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny si největší přízeň voličů udržuje Hnutí ANO. Aktuálně by ho podle průzkumu SANEPu volilo necelých 28 procent voličů v kraji. Podle lídra ANO, podnikatele Jiřího Bláhy, ale není vítězství nikdy jisté. „Musíme lidi přesvědčit, že nám nejde o posty a místa. Nejdu do politiky, abych se stal politikem, ale chci věci změnit,“ říká podnikatel.

PŘEKVAPENÍ

Největším překvapením předvolebního průzkumu je čtvrté místo strany SPD Tomia Okamury a posílení Starostů a nezávislých, kteří po rozvázání spolupráce s KDU-ČSL zdvojnásobili svůj politický potenciál na necelých 10 procent. „Pomyslným jazýčkem na vahách váhajících voličů bude vývoj politických kauz, ale i vrcholící volební kampaně. Sledované budou i veškeré předvolební debaty a diskuse, včetně názorů vrcholných politiků na voliči preferovaná témata,“ zanalyzoval současný stav Oldřich Zajíc ze společnosti SANEP.