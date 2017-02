Staronová hudební knihovna láká i na deskové hry

Liberec - /GALERIE/ Příjemný prostor k posezení, přehlednější uspořádání CD a nově i možnost půjčit si deskové hry nabízí už od pondělí zrekonstruované hudební oddělení Krajské vědecké knihovny. Úprava prostoru trvala tři týdny a knihovnu přišla na 450 tisíc korun. Jedná se o největší investici za řadu let.

Po třítýdenním uzavření byla 20. února 2017 otevřena hudební knihovna Krajské vědecké knihovny v Liberci. Kromě zvukových dokumentů, filmů nebo not si mohou návštěvníci vypůjčit i společenské hry.Foto: VLP / Zbranek Petr

„Už si ani nepamatuji, kdy jsme naposledy přistoupili k tak nákladné rekonstrukci," vysvětlila ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci (KVKLI) Blanka Konvalinková. „Starý koberec jsme odstranili a nechali jsme zbrousit původní dřevěnou podlahu. Snížili jsme regály, aby byly přístupnější všem návštěvníkům," upozornila ředitelka. Kromě toho prošel zdejší fond menší „čistkou", kdy do skladu putovaly cd, které si nikdo už dva roky nepůjčoval. „Bohužel máme nařízený devítiměsíční odklad a hudba rychle stárne. Většina posluchačů si ji stahuje z internetu," poznamenala ředitelka.

Hudební nosiče tak pomalu ale jistě vytlačují čím dál oblíbenější audioknihy. „Ale samozřejmě budeme i nadále kupovat hudbu. A zaměřit se chceme i na tvorbu pro děti," objasnila Konvalinková.

Rekonstrukcí se v hudební knihovně otevřel nový prostor k posezení. „Kromě koberců a sedaček jsme pořídili i stůl na deskové hry," dodala ředitelka a upozornila tak na jednu z největších novinek knihovny půjčovnu společenských her. Vzhledem k tomu, že ceny her se dnes pohybují v řádu několika set korun, mají tak lidé možnost si ji nejprve vyzkoušet, než si ji koupí. „Do budoucna bychom rádi v knihovně pořádali například i turnaje," poznamenala ředitelka s tím, že s novou nabídkou čekají zaměstnance i nové povinnosti. „Budou muset přepočítávat kartičky a panáčky," vysvětlila s úsměvem. „Zkušenosti s tím mají z dětského oddělení, kde už několik her půjčujeme," doplnila.

Ředitelka zároveň nevyloučila, že se v hudební knihovně budou odehrávat i další akce zaměřené na děti nebo handicapované. V plánu je například muzikoterapie.