Spolek Na Ladech přišel o pozemek

Kauza Pivního baru Azyl pokračuje, město zrušilo smlouvu o výpůjčce

Pivní zahrádka u Azyl baru v Široké uliciFoto: Pavlíčková Jana

Liberec – Chtěl mít v noci klid, teď se mu ale pivaři přestěhovali hned vedle jeho domu na soukromý pozemek. Předseda spolku Na Ladech Jiří Smetana spadl tak trochu z bláta do louže. Naproti jeho domu se nachází Pivní bar Azyl, který donedávna využíval k němu přilehlý pozemek jako pivní zahrádku. Pozemek ale patří městu a Azyl za něj neplatil roky nájem. Spolek Na Ladech před třemi měsíci tento pozemek od města získal do pronájmu. Chtěl tam zřídit komunitní zahradu pro lidi, kteří si chtějí sami něco vypěstovat, ale nemají kde.



Radost z plánované zahrady ale vydržela krátce. Rada města teď smlouvu o výpůjčce zrušila. „Byl jsem přehlasován. Změna má v radě pět hlasů, my jenom čtyři,“ poznamenal lakonicky primátor Tibor Batthyány. Vypovězení smlouvy považuje Smetana za účelové. „Začínáme nabývat dojmu, že jsme svou spolkovou činností zřejmě zasáhli do ekonomických zájmů skupiny lidí kolem Pivního Baru Azyl a že někteří představitelé města mají snahu naši spolkovou činnost, i přes její původní schválení, potlačit,“ říká Smetana s tím, že za dobu výpůjčky nebyl pozemek spolku předán, a proto tam ani nemohli s ničím začít.



Mezitím se návštěvníci Azyl baru přesunuli z pivní zahrádky, kryté starým plechem, přes ulici hned vedle domu pana Smetany. „Je to soukromý pozemek, majitel s tím souhlasí. Spolek nás chtěl odsud vyštvat, o nic jiného jim nešlo. Tak teď to mají, sem na nás nemůžou,“ řekl Deníku jeden ze zákazníků baru.



ZMIZÍ PLOT

Náměstek primátora Jan Korytář si přesto od zrušení smlouvy o výpůjčce hodně slibuje. „Určitě to není tak, že Změna bojuje za Azyl a ten že teď dostane zmíněný pozemek. Stále patří městu. Je nutné celý prostor zkultivovat, odstranit starý plechový plot a stanovit jasná pravidla pro budoucí fungování, aby byli všichni spokojeni. Chápu oprávněné požadavky lidí, kteří zde bydlí, na noční klid, zároveň nevidím jako vhodný způsob řešení cestu, kterou zvolil Spolek Na Ladech,“ uvedl Korytář s tím, že město je ochotno sehrát roli prostředníka, jen je nutné, aby vstřícnost projevily obě strany.