Splnily si sen. Děti z dětského domova dojely k moři

Krompach - Dokázaly to! Pět dětí z Dětského domova v Krompachu, které minulé pondělí vyrazily na cestu za dobrodružstvím, zvládly svou misi. Rozhodly se, že na kolech ujedou přes 500 kilometrů k Baltskému moři. Nedělají to ale jen pro sebe, ale aby pomohly seniorům z Chrastavy.

Na cestu vyrazilo pět kluků Milan, Marek, Patrik, Mirek a Marian. Ani jeden z nich nikdy neujeli 100 km, ani jeden z nich neseděl na kole téměř pět dní v kuse. I tak to dokázali. Ujeli celých 585 kilometrů. Doprovod jim dělá český úspěšný triatlonista Tomáš Slavata. „Tomáš po cestě rozdával zkušeně důležité rady. Například poradil, abychom rozložili síly v takzvaném pytli, vzali mezi sebe mladší jezdce, abychom je ubránili větru, a šlapali jako jedno velké těleso,“ popisuje Pavlína, která taktéž na výpravu vyrazila. Cesta k Baltskému moři trvala výpravě 5 dní, každý den museli ujet kolem stovky kilometrů.

ŠKEMRALI O MAST

Taková denní námaha si samozřejmě vybrala svou cenu. „Postupem času se každý z kluků uchýlil ke strejdovi Vláďovi i tetě Lence a škemral o mast, nebo Alpu v naději, že je té ukrutné a mučivé bolesti zbaví. Nejen zadky, ale i záda a kolena se ozývala, takže kluci mazali, co šlo,“ doplňuje Pavlína. Během celé cesty kluky doprovázelo také auto s vlekem, které nazvali “profesionální občerstvovací stanice“. Na každé zastávce nechyběl ani pokřik “Máme dobrou partu, dojedeme k Baltu!“



Po čtyřech náročných dnech se blížil den pátý, kluci měli dorazit k moři a už se opravdu moc těšili. „Poslední den nás dohnal déšť, i tak jsme se nevzdali a dojeli do cíle. Strejda Vláďa se s klukama hned vrhnul do moře. Ti nejstarší zabořili hlavy do vody a zkoušeli plavat, ten nejmenší, dvanáctiletý Patrik, hledal mušle, o kterých celou cestu k moři mluvil tak intenzívně jako patnáctiletý Milan celou cestu k Baltu mluvil o mekáči a o tom, jak chce být jako Tomáš,“ vypráví Pavlína.

VYBRALI 7000 KORUN

Nadšení kluků je nepopsatelné, nicméně nedělali to jen pro sebe. „Děti se rozhodly, že i ony chtějí pomáhat a proto jsme zorganizovali tuto cestu. Výtěžek bude využit na nákup imobilizačních pomůcek,“ popisuje jeden z vychovatelů dětí Radek Chramosta. Zatím se dětem podařilo veřejnou sbírkou vybrat 7 000 korun. „I každý stokoruna pomůže a vykouzlí v dětech radost a pocit, že dokázali zážitkem a sportem pomoci,“ říká triatlonista Tomáš Slavata.