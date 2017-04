Soutěž vyhrála didaktická pomůcka pro školáky

Severní Čechy - Letošní ročník T-Mobile Rozjezdy pro začínající podnikatele už má v Libereckém kraji svého vítěze. Tím se stal projekt Aktivní žák. Inovativní vyučovací pomůcky pro české základní školy Barbory Lankašové.

Vítězka soutěže Barbora Lakašová s didaktickou pomůckou Aktivní žákFoto: T-Mobile, Rozjezdy

Liberecký kraj zastupovalo v soutěži 18 projektů, o třetinu více než vloni. Ženy i muži letos přihlásili shodně po devíti projektech. Soutěžící byli nejčastěji ve věku 25–34 let. Během regionálního kola, které proběhlo 20. dubna v Inovačním centru Ústeckého kraje, zaujal porotu nejvíce projekt inovativních vyučovacích pomůcek pro české základní školy od Barbory Lankašové s názvem Aktivní žák. Na druhém místě se umístila Kateřina Kopecká z Liberce s projektem prodeje dárkových krabiček na přání. Třetí místo obsadil Vojtěch Bajzík s designovým světlem z českého křišťálu, který v sobě „skrývá“ i nabíječku na mobilní telefony.



„Byli jsme velmi mile překvapeni kvalitou všech projektů v rámci Libereckého kraje a rozhodnout

o vítězi bylo opravdu nelehké“, říká předsedkyně poroty Michaela Blažejová z T-Mobile. „Opět se potvrdilo, že Liberec je kolébkou designu a řemesel a má obrovský potenciál zejména díky své příhraniční lokalitě,“ dodává Jana Měchurová, manažerka poradců pro podnikatele Česká spořitelna.



Díky T-Mobile Rozjezdům se v minulosti na vlastní nohy postavili úspěšní severočeští podnikatelé jako například Pavlína Štěpánková (Mateřská škola skřítka Ostružinky, Svojkov), Denisa Veselá (pekárna psích sušenek Bone Apetit, Liberec) nebo Darina Bitmanová (dětské capáčky Dadoos, Smržovka).



Do sedmého ročníku projektu T-Mobile Rozjezdy začínající podnikatelé přihlásili rekordních 443 nápadů. Pro vítěze jsou připraveny ceny ve výši přes 3 milióny korun. Regionální výherce může získat podporu za více než 100 000 korun, kromě peněz do začátku také služby, které start podnikání značně usnadní. Celostátní vítěz vyhrává Cenu poroty – finanční odměna, balíček služeb a poradenství pro rozjezd podnikání spolu s regionálním vítězstvím tak dohromady dosahují zhruba 600 000 korun. Na vítěze veřejnosti, o němž rozhodne on-line hlasování, čeká také výrazná pomoc do začátku podnikání.