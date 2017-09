Soud lotyšského matematika vydal. Ten podá stížnost k Vrchnímu soudu

Liberec – Ani několik hodin trvající obhajoba nepřesvědčila liberecký soud, aby nevydal lotyšského matematika Ansise Ataolse Berziňše do vlasti.

Lotyš Ansis Ataols Berziňš u krajského soudu v Liberci, který potvrdil jeho vydání do vlasti.Foto: Deník / Volná Garbová Gabriela

Berziňš byl odsouzen k 20 měsícům za incident, ke kterému došlo během protivládní demonstrace v Rize v roce 2009. Berziňš se hodlá dál bránit. Proti včerejšímu rozhodnutí podá stížnosti k Vrchnímu soudu v Praze.

SVOBODU POLITICKÝM VĚZŇŮM

42letý Lotyš přišel stejně jako při předchozích jednáních oblečený do trička s nápisem Svobodu politickým vězňům. Liberecký soud ovšem argumenty obhajoby, že byl ve své vlasti odsouzen na základě politického procesu, neuznal. „Nebyl omezen na svobodě, nebylo s ním nelidsky zacházeno, ani nebyl odsouzen v horní hranici sazby,“ vyjmenoval mimo jiné soudce Lukáš Korpas několik důvodů.

BYL BY ODSOUZENÝ I TADY

Stejně vyhodnotil i námitky obhajoby, která poukazovala na to, že by Berziňš v lotyšském vězení mohl být ohrožený na životě. Podle soudce je Lotyšská republika jako člen Evropské unie bezpečná a demokratická. Jak dále soudce dodal, za podobný čin by byl odsouzený i podle českých zákonů.

Berziňš měl během demonstrace vrhat kameny a sněhové koule na budovu parlamentu, přičemž měl zranit policistu. Berziňš se přiznal k házení na budovu, že by útočil na policisty popřel. Původně odsouzen k podmínce, kterou ale podle lotyšského soudu porušil tím, že nespolupracoval s probační službou, a tak mu byl trest zvýšen na 20 měsíců nepodmíněně. Jak se vyjádřil Berziňš, soud však porušil vše, co mohl porušit. „Obrátil jsem se i na Nejvyšší soud v Lotyšsku, moje žádost o projednání byla ale zamítnuta,“ řekl už dříve matematik. Jak dále uvedl, rozsudek považuje za protiprávní a v době, kdy se stal pravomocným, byl na stáži v zahraničí.

KOMICKÉ DIVADLO

Na jednání Berziňše doprovázela i jeho matka Jelena Staburová, která se v některých momentech neubránila smíchu. „Bylo to komické divadlo. Soudce četl dvě hodiny lži, které se Ansise netýkaly,“ vysvětlila a pokračovala: „Je to vypořádání se s člověkem na základě stalinistického zákona. Mezinárodní zatykač měl původně chránit před teroristy a ne sloužit k pronásledování obyčejných lidí.“

Mezinárodní zatykač na Ansise Ataolse Berziňše byl vydán loni v říjnu, letos na začátku března byl zatčen na kolejích liberecké technické univerzity, na které působil na základě stipendia.