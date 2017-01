Sníh je v Libereckém kraji hlavně na silnicích nižších tříd

Liberec - Silnice v Libereckém kraji byly dnes ráno nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy byly mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu a povrchy mohly namrzat. Varování platí i pro některé úseky silnice 35 z Liberce do Turnova, vyplývá z informací na dopravnímwebu. Teploty byly ráno mezi minus čtyřmi až osmi stupni Celsia, dopravu mohou místy komplikovat mlhy.

Sjízdnost silnic v Libereckém kraji. Ilustrační snímek.Foto: Deník / Vít Černý

Sníh leží hlavně na silnicích nižších tříd, více ho je v horských oblastech. Na chemicky udržovaných silnicích je rozbředlý sníh nebo jsou zbytky či zmrazky, jinde je ujetá vrstva krytý posypem. Rozbředlý sníh je také na místních komunikacích v krajském Liberci.

Pro nákladní dopravu nad šest tun je stále uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silnice, která se nesolí, je pro ně od minulého pondělí nesjízdná. Jako náhradní trasu pro kamiony slouží silnice 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Podle předpovědi by dnes mělo být oblačno až zataženo, ale sněžení by nemělo být nijak vydatné. Slabé sněžení nebo sněhové přeháňky by se měly vyskytovat zejména na horách. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus dvěma až pěti stupni Celsia, na horách bude mezi minus čtyřmi až sedmi stupni.