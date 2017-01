Sníh a náledí budou v neděli komplikovat dopravu na severu Čech

Liberec - Uplynulý rok 2016 byl pro Oblastní galerii Liberec opět rekordním co do návštěvnosti. Do galerie sídlící v prostorách bývalých městských lázní si našlo v minulém roce cestu o takřka 1.500 návštěvníků více než v roce 2015. Celkem dorazilo 43.870 návštěvníků.