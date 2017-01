Sněhové zpravodajství z Liberecka a Jablonecka

Liberec, Jablonec n. N. - /VÝZVA, GALERIE/ Vězni, zaměstnanci veřejně prospěšných prací, najaté firmy, technické služby a další se zapojili do úklidu sněhu.

LIBEREC KALAMTNÍ STAV VYHLAŠOVAT NEBUDE

Liberec kalamitní stav vyhlašovat nebude. Ve zvýšené míře bude ale odvážet sníh zejména z centra, parkovišť a sídlišť. Uvedl to náměstek primátora Tomáš Kysela (býv. ANO). Podle něj si na to najmou další firmy, liberecké technické služby už více techniky nasadit nemohou.

"Kapacity na svoz sněhu se navýší z šesti kusů mechanizace o dalších 15 nakladačů a svozových aut," uvedl Kysela. Město to bude podle něj stát milion korun navíc. "Předpokládáme, že za leden zaplatíme za zimní údržba 25 milionů, na celou zimu byl předpoklad 36 milionů korun," uvedl Kysela. Sníh se bude odvážet do deponie v Londýnské ulici u čistírny odpadních vod, případně do lomu v Harcově.

Podle Kysely se nyní silnice i komunikace uklízejí ve zvýšené míře. Sjízdné jsou už všechny silnice III. třídy a uklizeno je zhruba 70 kilometrů chodníků. "V nejbližší době by se mělo upravit dalších 90 kilometrů chodníků," dodal. Technické služby mají podle něj nasazeno kolem 130 pracovníků, dalších 50 lidí nasadily Komunitní práce Liberec, které zaměstnávají nekvalifikované, starší padesáti let či dlouhodobě nezaměstnané lidi. "Pracují hlavně na autobusových a tramvajových zastávkách a na dočišťování chodníků," dodal Kysela.

Problémy jsou v Liberci zejména s udržením chodníků ve schůdném stavu i údržbou křižovatek. Lemují je vysoké sněhové mantinely, jež ztěžují výhled. Problémy působí sněhové bariéry i na sídlištích, které zužují silnice. Kvůli parkujícím autům se na některá místa nemohou podle Kysely dostat auta odvážející komunální odpad z kontejnerů.

S ÚKLIDEM V JABLONCI POMÁHAJÍ VĚZNI

Kalamitní stav, který v pondělí vyhlásili v Jablonci nad Nisou, zatím město rušit nebude. Předběžně se předpokládá, že může trvat až do pátku. Od soboty napadlo v Jablonci více než půl metru sněhu. Ve městě se intenzivně pracuje na jeho odklízení, vedle techniky se zapojili i lidé zaměstnaní na veřejně prospěšných pracích a také desítka vězňů z rýnovické věznice, řekla mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Kalamitní stav vyhlásili v Jablonci v pondělí dopoledne, protože se nedařilo odklízet sníh ve lhůtách daných plánem zimní údržby. V souvislosti s kalamitou jsou ve městě vypnuté parkovací automaty a parkování je tak zdarma. "Intenzivně se pracuje na zprůchodnění chodníků, rozšíření průjezdních profilů komunikací, sníh z města odvážejí nákladní automobily na deponie. V časných ranních hodinách vyjel do ulic i velký lopatkový nakladač lidově přezdívaný Stalinovy ruce, aktuálně uklízí v Ladově ulici, postupně, během dne, by se měl přemístit do Palackého ulice ve směru z Horního náměstí do Mšena," dodala Hozová.

V Jablonci od začátku letošní zimy napadlo 160 centimetrů sněhu, za celou zimu 2015/2016 to bylo jen 125 centimetrů. Rekordní byla v podhorském městě zima 2009/2010, kdy nasněžilo od listopadu do dubna 340 centimetrů a údržba tehdy stála 22 milionů korun. Naopak nejlevnější byla předminulá zima, kdy za údržbu zaplatilo město jen 8,2 milionu. Počasí bylo tehdy výjimečně mírné, napadlo jen 57 centimetrů sněhu. Zhruba stejně ho ve městě přibylo za uplynulý víkend.