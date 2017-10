Smutná zpráva: zemřel náčelník Horské služby Adolf Klepš

Špindlerův Mlýn - Ve věku 53 let včera zemřel dlouholetý náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš. Dnes to potvrdil mluvčí záchranářů Radek Zeman.

Adolf KlepšFoto: Horská služba ČR

Adolf Klepš o život bojoval od soboty 30. září, kdy musel být letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové po výstupu na Sněžku s politickou stranou TOP 09. Za níž měl ze 13. místa kandidovat do Poslanecké sněmovny. Klepš během výstupu pocítil srdeční slabost a zkolaboval. Bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger ho zhruba čtvrt hodiny resuscitoval, obnovování životních funkcí se poté ujali letečtí záchranáři. Uznávaný horský náčelník od konce září ležel v hradecké nemocnici v umělém spánku.



"Byl pro všechny členy a příznivce nejen skvělým náčelníkem, obětavým a vynikajícím záchranářem a naprostým profesionálem. Byl především opravdovým kamarádem, na kterého se všichni mohli spolehnout jak během náročných záchranářských zásahů, tak i v osobním životě. Miloval celým srdcem svoji práci a vždy neváhal nasadit vše, když šlo o pomoc jiným," uvedl Radek Zeman.



Smutná zpráva o smrti jednoho z nejuznávanějších záchranářů a rodáka z krkonošského Vrchlabí okamžitě vyvolala řadu soustrastných reakcí od kolegů i od veřejnosti. „Krkonoše Adolfovi vděčí za mnohé, stejně jako mu spousta zachráněných vděčí za svůj život a zdraví. Společně se nám podařilo zvednout spolupráci mezi krkonošskou Horskou službou a Správou Krkonošského národního parku na dosud nebývalou úroveň,“ řekl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Šlo o skutečného kolegu a pro mě také osobního přítele. Zpráva o jeho smrti mě opravdu zasáhla. Je mi to moc líto. Adolf bude v Krkonoších moc chybět,“ dodal Jan Hřebačka.



„Náčelníku, dávej tam shůry na ty naše horaly i pocestný pozor. Upřímnou soustrast rodině,“ vzkázala zase přes sociální síť Krkonošského deníku Vlaďka Mazurová.

Adolf Klepš se narodil 12. září 1964 ve Vrchlabí. Profesionální kariéru v Horské službě zahájil v klednu 1991. Začínal jako terénní pracovník záchranář, roku 2001 povýšil na náčelníka oblasti Krkonoše. "Měl zodpovědnost za provoz a řízení oblasti Horské služby, za 200 záchranářů a mezi své úspěchy řadí projekty k prohloubení spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému formou společného výcviku, které vedly mimo jiné i ke zvyšování profesní kvalifikace záchranářů HS," upřesnil Zeman.



Klepš rovněž připravoval projekty příhraniční spolupráce s polskými záchrannými službami a projekty norem pro značení lyžařských tratí a turistické značení. V roce 2007 se stal předsedou Rady Horské služby, kde měl odpovědnost za celou dobrovolnou členskou základnu. "Zavedl jednotný způsob řízení a vzdělávání a také dosáhl sjednocení předpisů a nařízení pro obě složky HS. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele a roku 2014 byl jmenován členem správní rady," dodal Radek Zeman.