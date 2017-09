Smlouva s Busline likviduje dopravní podnik

Liberec – Že je smlouva s Busline špatná, město ví. Nechce ale nic hrotit.

Fügnerova. Terminál MHD Liberec. Ilustrační snímek.Foto: ČTK

Změnu v představenstvu Dopravního podniku Liberce a Jablonce a případný soudní spor s firmou Busline. To doporučuje člen představenstva DPMLJ a liberecký radní Josef Šedlbauer. Důvodem je smlouva dopravního podniku s firmou Busline, která je pro DPMLJ nevýhodná . „Podle smlouvy by se měl Busline vyplácet přiměřený zisk, což činí ročně 28 milionů. Žádný dopravní podnik v ČR něco takového nemá. Musí se prověřit oprávněnost tohoto nároku, který je pro dopravní podnik likvidační. Celkem by měl DPMLJ vyplatit Busline 245 milionů,“ tvrdí Šedlbauer.

Smlouva je z roku 2009, do roku 2013 Busline výplatu odmítal. V roce 2014 přibyl ve smlouvě dodatek, že přiměřený zisk může Busline požadovat a to i zpětně. Teď má dopravní podnik na stole fakturu. „Už jsme poslali dopis, ve kterém požadavek na proplacení přiměřeného zisku neuznáváme. Pracujeme na tom s právníky. Před dokončením je i analýza, jak pokračovat po vypršení smlouvy v roce 2019,“ uvedl předseda představenstva DPMLJ Pavel Šulc. „Není tedy pravda, že bychom nic nedělali,“ dodal Šulc s poukazem na Šedlbauerův požadavek, aby se provedla změna v představenstvu.

MAŘÍ VYJEDNÁVÁNÍ?

Někteří liberečtí zastupitelé viní Šedlbauera z toho, že neustálým pranýřováním Busline jen ztěžuje situaci. „Veřejně očerňovat firmu bez toho, aniž by byly její nekalé praktiky řádně prokázány, se nedělá. Těžko se pak vedou dohody o tom, aby Busline upustil od vyúčtování přiměřeného zisku nebo jej alespoň výrazně snížil,“ myslí si Michal Hron z SLK. „Je to jen přilévání oleje do ohně. Snažíme se zmírnit požadavky subdodavatele, ale nejde to dělat za situace, kdy ho člen představenstva neustále očerňuje,“ přidal se i náměstek primátora Tomáš Kysela (exANO). „Pan Šedlbauer se už roky snaží upozornit na naprosto nevýhodnou smlouvu, ve které ani není stanovena cena za jeden kilometr. Za to si nezaslouží výtky,“ zastala se svého kolegy Marie Pavlová (Změna).

„Dával jsem návrhy na svolání valné hromady, kde by se smluvní vztahy s Busline řešily, ale návrh neprošel kvůli členům bývalého ANO ani na Radě města. Přitom Liberec je akcionářem DPMLJ,“ zmínil Šedlbauer. Podle většiny zastupitelů je ale důležitější rozhodnout, jak bude DPMLJ fungovat pro vypršení smlouvy s Busline. Firma totiž jezdí 100 % autobusové dopravy na Jablonecku a 35 % v Liberci. Otázkou tak je, zda DPMLJ půjde dál cestou subdodávek nebo zda si obslužnost zajistí sám, což znamená obrovské investice do nákupu autobusů, zajištění řidičů, garáží apod. které nemá.